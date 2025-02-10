İstanbul'un Anadolu Yakası'nda Kar Yağışı Etkili Oldu

İstanbul'un Anadolu Yakası'nda Kar Yağışı ETKİSİ!

İstanbul'un Anadolu Yakası'ndaki bazı ilçelerde kar yağışı akşam saatlerinde etkili oldu. Bu durum, kentin yüksek kesimleri başta olmak üzere çeşitli bölgelerde aralıklarla sürdü.

Etkilenen İlçeler

Ümraniye, Beykoz, Kartal, Pendik ve Üsküdar gibi ilçelerde görülen kar, bazı yolları ve yeşil alanları beyaz örtüyle kapladı. Özellikle Beykoz'daki Yeni Riva Yolu'nda seyreden sürücüler, karla kaplanan yolda ilerlemekte zorluk yaşadı.

Karla Mücadele Çalışmaları

Birçok araç sahibi, dörtlü flaşörlerini yakarak yolda beklerken, çeşitli noktalarda hazır bekletilen kar küreme araçları yolları temizlemek için devreye girdi.

Çamlıca Tepesi'nde Eğlenceli Anlar

İstanbul'un sembol yerlerinden bir diğeri olan Çamlıca Tepesi de kar yağışının ardından kısmen beyaz örtü ile kaplandı. Tepede bulunan bazı vatandaşlar, bu anları ölümsüzleştirmek için fotoğraf çektirirken; bir kısmı da yürüyüş yapıp İstanbul Boğazı'nı seyretmeyi tercih etti.

İstanbul'un Anadolu Yakası'ndaki bazı ilçelerde kar yağışı etkili oldu. Anadolu Yakası'nda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, kentin yüksek kesimleri ağırlıklı olmak üzere bazı bölgelerde aralıklarla etkisini sürdürdü. İstanbul'un sembol yerlerinden biri olan Çamlıca Tepesi de kar yağışının ardından kısmen beyaz örtüyle kaplandı.

İstanbul'un Anadolu Yakası'ndaki bazı ilçelerde kar yağışı etkili oldu. Anadolu Yakası'nda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, kentin yüksek kesimleri ağırlıklı olmak üzere bazı bölgelerde aralıklarla etkisini sürdürdü. İstanbul'un sembol yerlerinden biri olan Çamlıca Tepesi de kar yağışının ardından kısmen beyaz örtüyle kaplandı.