İstanbul'un Belediye Başkanlarına Görevden Uzaklaştırma Şoku

İstanbul'da Siyasi Kriz: Üç Belediye Başkanı Görevden Alındı

İçişleri Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın görevlerinden uzaklaştırıldığını duyurdu.

Açıklamada, İmamoğlu'nun "hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek", "rüşvet almak", "kamu kurum veya kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırmak", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçlarından İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliğinin kararıyla tutuklandığı hatırlatıldı. Bu çerçevede, Anayasa'nın 127. maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47. maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldığı belirtildi.

Çalık'ın ise "irtikap" ve "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçlarından İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliğinin kararına istinaden tutuklandığı ifade edildi. Burada da yine Anayasa'nın 127. maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47. maddesi gerekçe gösterilerek geçici olarak görevine son verildiği vurgulandı.

Şişli'de Geçici Düzenlemeler Yapıldı

Şahan'ın "silahlı terör örgütüne yardım etme" suçundan tutuklandığı açıklanırken, "Anayasa'nın 127. maddesi" ve 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47. maddesi uyarınca onun da görevden uzaklaştırıldığı kaydedildi. Bu süreçte, Şişli Kaymakamı Cevdet Ertürkmen, İstanbul Valiliğince Şişli Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildi.

İstanbul'daki bu gelişmeler, siyasetteki belirsizlikleri artırırken, gözler önümüzdeki süreçte atılacak adımlara çevrildi.