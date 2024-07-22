İstanbul'un Bunaltıcı Sıcakları: Çareyi Sahillerde Arıyorlar

İstanbul'da Sıcak Hava Zorluyor

İstanbul'da, mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar, özellikle ocakbaşında çalışan esnafı zor durumda bırakıyor. Kent sakinleri ise serinlemek için sahiller ve gölgeli alanları tercih ediyor.

Ateş Başında Çalışanlar Zor Anlar Yaşıyor

Sıcak havanın etkisini en fazla hisseden meslek gruplarının başında dönerciler, kebap ustaları ve fırıncılar geliyor. Ateşin başında çalışan bu esnaf, yüksek sıcaklığın getirdiği zorluklarla başa çıkmaya çalışıyor.

Sakinlerin Tercihi: Denizi ve Gölgelik Alanlar

İstanbullular, bunaltıcı sıcaklardan kaçmak için Beşiktaş'ın Aşiyan ve Arnavutköy sahillerini dolduruyor. Kimileri denizde ferahlamaya çalışırken, kimileri ise gölgede dinlenerek zamanı değerlendiriyor.

Ömer Karaçam, "Bu sene farklı bir sıcak var. Deniz olmasa yanardık. Haftada 1-2 kez gelip suya giriyorum, bir saat bile rahatlatıyor," diyor. Diğer bir vatandaş Eren Samur ise deniz keyfi yaparken, "Evimiz buralara yakın. Serinlemek için buradayız," şeklinde konuştu.

Döner Ustalarının Şikayeti

Döner ustası Raşit Kaya, yüksek sıcaklıklar nedeniyle zorlandıklarını ifade ederek, "Burada yanıyoruz. Dışarısı 30-35 dereceyken burası herhalde 60 derece var," dedi. Kebap ustası Hasan Demir ise yazın sıcak çalışmanın zorluğunu, "Sıcak soğuk dinlemez, ekmek kavgası," şeklinde özetledi.

Aşırı sıcak havalarda hem vatandaşların hem de esnafın serinleme çabaları devam ediyor. İstanbullular, sıcak ve nemli havadan kaçarak sahillere akın ederken, ocakbaşında çalışanlar ise zorlu mesailerine devam ediyor.