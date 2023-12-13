İstanbul’un trafik sorununa dev çözüm: SKUP

Türkiye'nin sürdürülebilirlik kentsel ulaşımdan ilk adımı olan SKUP tanıtım toplantısına, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Burak Aykan ve Avrupa Birliği Türkiye Büyükelçisi Nikolaus Meyer-Landrut katılım gösterdi.

Tanıtım toplantısında İmamoğlu, planın kent merkezinde otomobil kullanımını azaltmayı, hava kirliliğini düşürecek düşük emisyon bölgelerini oluşturmayı, deniz ulaşım ağını geliştirmeyi ve otobüs öncelikli şerit uygulamalarını içerdiğini belirtti.

Ulaşım Planı'nın uygulanmasıyla birlikte, projelerin hayata geçmesi "zirve saatte" toplam otomobil sayısında 2030 yılında kilometre başına yüzde 10,1 ve 2040 yılında ise yüzde 12,8'lik bir azalmaya neden olması öngörülüyor.

Düşük karbon geçiş teması altında, kentin ulaşım sistemini çevre dostu hale getirmeyi ve sera gazı salımlarını azaltmayı amaçlayan önerilen projelerden biri, Düşük Salım Bölgeleri (DSB) uygulamasıdır. Bu uygulama kapsamında, standartlara uymayan taşıtlar plana dahil edilmeyecek ancak "kirleten öder" prensibiyle belirlenen fiyat ödemesi gerçekleştirmek şartı ile kullanabilecek. İlk DSB pilot projesi Eminönü'nde (Tarihi Yarımada) hayata geçirilecek ve ardından Kadıköy'de (Moda) uygulanması planlanmaktadır.

"Tıkanıklık Fiyatlandırması" adlı bu uygulama, trafik sıkışıklığını azaltma amacı güden yenilikçi bir yaklaşım olarak karşımıza çıkıyor. Bu uygulamayla özel otomobil kullanıcıları, belirli bir bölgeye giriş yapabilmek için ücret ödemek zorunda kalacaklar. Sistemin pilot uygulaması, İstanbul'un tarihi ve sıkışık trafiğe sahip bölgelerinden biri olan Tarihi Yarımada'da (Eminönü) gerçekleştirilecek. Bu yaklaşımın temel prensibi, belli bölgelere araç trafiğini sınırlayarak, alternatif ulaşım yöntemlerini teşvik etmek ve trafik yoğunluğunu azaltmak üzerine kurulu.

SKUP (Sosyal Katılım ve Ulaşım Planlama) kapsamında, İstanbullulara bu bölgedeki mahallelerdeki ücretli otoparkları kullanma imkanı sunulacak. Kullanıcılar, kendi mahallelerinde park yaptıklarında ise daha düşük bir ücret ödeyecekler. Bu sayede, özel araç kullanıcılarına esneklik sağlanırken, aynı zamanda toplu taşıma ve alternatif ulaşım seçeneklerine geçişi teşvik etmek amaçlanıyor.