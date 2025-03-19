İstanbul Üniversitesi, Ekrem İmamoğlu'nun Diplomalarını İptal Etti

İstanbul Üniversitesi'nden Diploma İptal Gerekçeleri

İstanbul Üniversitesi, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte toplam 28 kişinin diplomasını iptal etti. Gerekçelerinin detayları ise kamuoyuyla paylaşıldı.

Diploma İptal Gerekçeleri

Yapılan incelemeler neticesinde, diplomaların iptal edilme nedenleri arasında; yatay geçiş şartlarının yeterince karşılanmaması ve öğrenci kayıtlarının eksikliği yer alıyor.

İmamoğlu'nun, Girne Amerikan Üniversitesi'nden Doğu Akdeniz Üniversitesi'ne yatay geçiş yaptığı, ancak kontenjan dışı kayıt yaptırdığı tespit edildi.

Diğer İsimler ve Gerekçeler

İstanbul Üniversitesi'nin raporunun ortaya koyduğu diğer önemli durumlar arasında:

Prof. Dr. Naciye Aylin Ataay Saybaşılı : Kurumunda öğretim üyeliği bulunan Saybaşılı'nın yatay geçiş şartlarını karşılayamadığı belirlendi.

: Kurumunda öğretim üyeliği bulunan Saybaşılı'nın yatay geçiş şartlarını karşılayamadığı belirlendi. Mustafa Arıtürk : Yatay geçiş dönemi dışında başvurusu kabul edilerek, İngiltere'deki bir üniversitede bir yarıyıl okuduğu anlamına gelen iptali söz konusu.

: Yatay geçiş dönemi dışında başvurusu kabul edilerek, İngiltere'deki bir üniversitede bir yarıyıl okuduğu anlamına gelen iptali söz konusu. Öğrencilerin Not Ortalamaları: Melihşah Özcan (1,78), Sevgi Toprak (1,89, bir "FF" notu), Orhan Kuray (2,00, bir "FF").

Ayrıca, Ahmet Selim Güner'in not ortalaması 0,90, Banu Yalı’nın 1,75, Sinan Esat Erdil’in ise 1,86 olarak kaydedildi. Tüm bu bireylerin diploması iptal edildi.

İnceleme Süreci

İstanbul Üniversitesi, 1987 ile 1993 yılları arasında İşletme Fakültesi'nde yürütülen yatay geçiş işlemlerini detaylı olarak inceleyecek. Bu süreçte, daha önce yapılan tüm işlemlerin kayıtları gözden geçirilecek.