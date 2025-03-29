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İstanbul Valisi Gül'den Maltepe'deki Israrlı Saldırıya Sert Tepki

İstanbul Valisi Davut Gül, Maltepe'deki işletmeye yönelik saldırıyı kınadı ve toplumsal huzurun hedef alındığını vurguladı.

Yayın Tarihi: 29.03.2025 22:46
Güncelleme Tarihi: 29.03.2025 22:46
İstanbul Valisi Gül'den Maltepe'deki Israrlı Saldırıya Sert Tepki

İstanbul Valisi Davut Gül, Maltepe'de bir işletmeye zarar verilmesine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Gül, Maltepe'deki miting sonrası meydana gelen saldırıyla ilgili olarak, "Bir işletmenin camlarının kırılması asla kabul edilemez. Bu tür provokatif eylemler toplumsal huzuru hedef almaktadır" dedi.

Vali Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, olayın ardından zarar gören işletme sahibine geçmiş olsun dileklerini iletti ve saldırıyı şiddetle kınadığını belirtti. Eylemin sorumlularının tespit edildiğini ve bu konuda adli ve idari işlemlerin başlatıldığını duyurdu.

Gül, açıklamasına devam ederek, "Şehrimizin huzurunu bozmaya yönelik hiçbir girişime izin verilmeyecektir." ifadelerini kullandı. Bu durum, Maltepe'deki toplumsal barışın korunması adına güçlü bir mesaj verdi.

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