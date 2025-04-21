İstanbul ve Ankara'ya Bakanlıktan Memur Alımı Müjdesi: KPSS'li ve KPSS'siz 1036 Personel Alınacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan yeni bir memur alımı haberi geldi. Elektrik Üretim AŞ (EÜAŞ) ve Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) bünyesinde toplam 1036 personel alınacak. Bu istihdam hamlesi, Türkiye'nin enerji altyapısını güçlendirmeyi hedefliyor.

BAKAN BAYRAKTAR'DAN MÜJDE

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, EÜAŞ ve TEİAŞ'ın kadrolarını güçlendireceklerini açıkladı. Yapılan duyuruda, başvuru yapacak adayların sağlaması gereken genel şartlar şu şekilde belirtildi:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

36 yaşını doldurmamış olmak.

Bu iki şartın yanı sıra, alım yapılacak kadrolara ilişkin bazı özel şartlar da mevcut.

Engelli ve Eski Hükümlü Adaylar için Kontenjanlar

EÜAŞ ve TEİAŞ için özel kontenjanlar ayrılmıştır. Engelli kontenjanından başvuru yapacak adayların en az lise veya dengi okul mezunu olması gerekmektedir. Diğer genel kontenjanlara başvuracaklar ise, endüstri meslek liseleri ve teknik liselerin belirli bölümlerinden mezun olmalıdır. Aranan bölümler arasında Elektrik-Elektronik Teknolojisi, İnşaat Teknolojisi, Kimya Teknolojisi ve Makine Teknolojisi bulunmaktadır.

EÜAŞ Personel Alımı ve Kura Takvimi

EÜAŞ, ülke genelindeki operasyonlarını güçlendirmek amacıyla toplam 601 daimi işçi alacaktır. Alımın dağılımı ise şöyle belirlenmiştir:

574 teknisyen,

11 engelli statüsünde işçi,

16 eski hükümlü statüsünde işçi.

Aday belirleme süreci, başvuruların sona ermesinin ardından noter huzurunda yapılacak kura çekimi ile devam edecek. 6-7 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek kura çekimi sonucunda, alım yapılacak kadro sayısının dört katı olan 2,404 aday mülakata davet edilecektir. Mülakatlar ise Adana, Ankara ve İstanbul illerinde yapılacak.

TEİAŞ'tan Tekniker ve Destek Personeli Alımı

TEİAŞ, tüm Türkiye'deki faaliyet alanını genişletmek amacıyla toplam 435 yeni personel alacak. Bu alımlar, İstanbul ve Ankara'nın da bulunduğu 52 farklı ilde gerçekleştirilecektir. Alımda öne çıkan kadro sayıları ise şunlardır:

419 tekniker,

16 destek personeli.

TEİAŞ'a başvuracak adaylar için önemli bir şart ise 2024 yılı KPSS P93 puan türünden en az 60 puan almış olmalarıdır. Ayrıca, başvurulan kadro için belirlenen aşağıdaki önlisans programlarından mezun olma zorunluluğu da vardır. KPSS P93 puan sıralamasına göre başvuru şartlarını karşılayan adaylar arasından ilan edilen açık pozisyon sayısının dört katı kadar aday belirlenerek sözlü sınava davet edilecektir.

Sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilecek olup, başarılı olmak için en az 60 puan almak gerekmektedir.