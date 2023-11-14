İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırıya ilişkin davada flaş gelişme!

13 Kasım 2022'de altı kişinin ölümüne yol açan İstiklal Caddesi bombalamasının birinci yıl dönümünde aralarında Ahlam Albashır’ın da bulunduğu tutuklu sanıklardan bazıları İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandı.

Tutuklu sanıklardan bazıları duruşmaya sesli ve görüntülü bilgi sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sözlü duruşmada tüm sanıklara ve avukatlarına tahliye taleplerini dile getirme fırsatı verildi. Tutuklu sanık Ferhat Habeş, sanıklar Ahlam Albashır ile Bilal El Hacmaos’un Esenler'deki evinde yaşadığını ve 7 yıldır aynı evde yaşadığını, başını belaya sokmak için değil, işini yapmak için geldiğini söyledi.

Sanıklardan Habeş, savunmasında "Suriye'de annemin ve babamın başına ne geldiğini bilmiyorum. Eşimden hiçbir haber alamadım. Hasan Şerife beni aradı ve Ahlam ile Bilal'in üç gün benimle kalabileceğini söyledi. Üç gün içinde Avrupa'ya gideceklerini söyledi. Geldikten sonra orada kaldılar ve üç gün sonra bile ayrılmadılar. ‘Akrabanız varsa gidin lütfen’ dedim, ‘Lütfen beni rahatsız etmeyin’ dedim, onlar da kendilerinde kimsenin olmadığını söylediler. Yaklaşık 2 ay evimde kaldılar. Yanıma kız kardeşim geldiğinde gittiler ve 15 gün atölyede kaldılar." şeklinde ifadeler kullandı ve suçsuz olduğunu öne sürdü.

SERBEST BIRAKILMASINA KARAR VERİLEN SANIKLARIN YURTDIŞINA GÖNDERİLMESİ YASAKLANDI

Mahkeme heyetinin sanık Ahlam Albasır'ın arkasında bombayı bırakıp kaçtığı Kanarya ilçesindeki eve birlikte kaçtığı 6 sanık hakkında suçun niteliğinin değişebileceği ihtimali göz önünde bulundurularak serbest bırakılmasına karar verildi. Aynı zamanda bu 6 sanık hakkında da yurt dışı yasağı kararı da çıkarıldı.

18 SANIK TUTUKLU YARGILANACAK

Mahkeme heyeti ayrıca, mütalaa hazırlamak üzere dosyayı savcılığa gönderme kararı alırken, Ahlam Albashır'ın da aralarında olduğu 18 sanığın tutuklu olarak yargılanmasına karar verirken duruşmayı 22 Ocak 2024'e erteledi.