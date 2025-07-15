İsveç'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Etkinliği

İsveç'te 15 Temmuz Anma Etkinliği Gerçekleşti

Türkiye’nin Stockholm Büyükelçiliğinde, “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” dolayısıyla bir etkinlik gerçekleştirildi. Bu anlamlı etkinlikte, Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında yaşamını yitiren şehitlerimiz anıldı.

Büyükelçi Yönet Can Tezel ev sahipliğinde düzenlenen programa, çok sayıda diplomat ve Türk sivil toplum kuruluşu üyesi katılım gösterdi. Törende, 15 Temmuz şehitleri anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla saygı gösterildi.

Büyükelçi Tezel'den Önemli Mesajlar

Büyükelçi Tezel, burada yaptığı konuşmada, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün önemine değinerek, halkın sokaklara çıkarak demokrasiye sahip çıktığını vurguladı. Tezel, şu ifadeleri kullandı: "Burada en önemli çıkarım, Türk halkının 'son söz benim' demesi, sokağa çıkması ve demokrasiye sahip çıkmasıdır."

Ayrıca, FETÖ’nün milli ve manevi değerleri kullandığını, ancak Türk vatandaşlarının tanklara ve tüfeklere karşı koyarak demokrasi için mücadele ettiklerini anlattı.

Video Gösterimi ve Dualar

Etkinlikte, İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan 15 Temmuz gecesine dair bir video gösterimi yapıldı. Ayrıca, etkinlikte Stockholm Büyükelçiliği Sosyal İşler ve Din Hizmetleri Müşaviri Kerim Birinci tarafından dualar edildi.

Türkiye’nin Stockholm Büyükelçiliğinde, “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında hayatını kaybedenler anıldı. Programda Türkiye’nin Stockholm Büyükelçisi Yönet Can Tezel (sağda), konuşma yaptı.

Türkiye’nin Stockholm Büyükelçiliğinde, “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında hayatını kaybedenler anıldı. Programda Türkiye’nin Stockholm Büyükelçisi Yönet Can Tezel (sağda), konuşma yaptı.