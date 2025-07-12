İsveç'te Gazze Saldırılarına Karşı Büyük Protesto

İsveç, Gazze'deki Saldırılara Sessiz Kalınmasını Protesto Ediyor

İsveç'in başkenti Stockholm, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına karşı düzenlenen büyük bir protestoya ev sahipliği yaptı. Yüzlerce kişi, hükümetin bu konuya duyarsız kalmasını eleştirdi.

Sivil Toplum Kuruluşlarından Çağrı

Odenplan Meydanı'nda buluşan protestocular, Gazze'deki savaş suçlarının derhal durdurulması için İsveç hükümetine acil eylem çağrısında bulundu. Göstericiler, "Gazze'de çocuklar öldürülüyor", "Okullar ve hastaneler bombalanıyor", "Gıda kıtlığına son verilsin" yazılı pankartlar taşıdı.

Sloganlar ve Yürüyüş

"Filistin'e özgürlük, katil Netanyahu!" şeklinde slogan atan kalabalık, yürüyüşlerine İsveç Dışişleri Bakanlığı önünde devam etti.

Uluslararası Destek

Protestoya katılan Avustralyalı aktivist Damian Ridgwell, Sydney'de düzenlenen protestoları örnek göstererek, "Siyonist İsrail'in soykırımı durdurması için küresel bir hareketin parçasıyım" dedi. Ridgwell, bu yüzden Stockholm'e geldiğini belirtirken, Filistin'in mutlaka özgür olacağını vurguladı.

Medya Baskısı ve İfade Özgürlüğü

Azerbaycan asıllı İsveçli aktivist Aydın Amir Hashimi ise, iki yıldır Filistin'e destek verdiği için İsveç medyasında hedef gösterildiğini belirtti. Bu durumu eleştirerek, "İfade özgürlüğümü kullanarak yaptığım destek nedeniyle hedef gösterildim. Bu kabul edilemez, korkmayacağız" ifadelerini kullandı.

Hashimi, uluslararası insan hakları örgütlerinin de soykırım olduğunu söylediği bu duruma dikkat çekmekte kararlı olduğunu vurguladı.

İsveç'in başkenti Stockholm'de yüzlerce kişi, hükümeti, İsrail'in Gazze'yi işgaline sessiz kaldığı gerekçesiyle protesto etti. Sivil toplum kuruluşlarının çağrısıyla Odenplan Meydanı'nda bir araya gelen yüzlerce kişi, İsrail'in Gazze'de işlediği savaş suçlarının derhal durdurulması için İsveç hükümetine harekete geçmesi çağrısında bulundu.

İsveç'in başkenti Stockholm'de yüzlerce kişi, hükümeti, İsrail'in Gazze'yi işgaline sessiz kaldığı gerekçesiyle protesto etti. Sivil toplum kuruluşlarının çağrısıyla Odenplan Meydanı'nda bir araya gelen yüzlerce kişi, İsrail'in Gazze'de işlediği savaş suçlarının derhal durdurulması için İsveç hükümetine harekete geçmesi çağrısında bulundu.