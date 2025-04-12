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İsveç'te İsrail'e Protesto: Filistinli Kadın ve Çocukların Katliamı

Stockholm'de düzenlenen büyük protestoda İsrail'in Gazze'deki saldırıları kınandı ve silah ambargosu talep edildi.

Yayın Tarihi: 12.04.2025 17:29
Güncelleme Tarihi: 12.04.2025 17:29
İsveç'te İsrail'e Protesto: Filistinli Kadın ve Çocukların Katliamı

İsveç'in başkenti Stockholm'de yüzlerce kişi, İsrail'in Gazze Şeridi'nde gerçekleştirdiği saldırılarda filistinli çocuklar ve kadınları hedef almasını protesto etmek amacıyla toplandı.

Birçok sivil toplum kuruluşunun öncülüğünde Odenplan bölgesinde bir araya gelen göstericiler, savaş suçlarının derhal durdurulmasını talep etti. Gösterilerde, "Özgür Filistin, Özgür Gazze", "Soykırımı durdurun" ve "İsrail'e boykot" yazılı pankartlar açıldı.

Göstericiler, "Gazze'de çocuklar öldürülüyor" ve "Filistin’e özgürlük" sloganlarıyla İsveç Parlamentosu önüne kadar yürüyerek desteklerini gösterdi. Ayrıca, Filistin bayraklarını taşıyan eylemciler, ABD yönetiminin İsrail'in işlediği savaş suçlarına ortak olduğunu vurguladı.

Stockholm Filistin Akademisyenleri Başkanı Oruba Abu Hammam, AA muhabirine yaptığı açıklamada, soykırıma son vermek ve silah ambargosu ile İsrail'e yönelik yaptırımlar talep etmek için gösteriye katıldığını belirtti. Hammam, "Bugün burada İsveç hükümetinin, İsrail'e karşı silah ambargosu uygulamasını talep ediyoruz." diyerek, İsrail'in Filistin'deki saldırılarını durdurmanın yolunun silah ambargosu olduğunu tekrarladı.

İsveç'in başkenti Stockholm'de toplanan yüzlerce kişi, Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda...

İsveç'in başkenti Stockholm'de toplanan yüzlerce kişi, Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda çocuk ve kadınları katleden İsrail'i protesto etti. Göstericiler, "Özgür Filistin, Özgür Gazze", "Soykırımı durdurun" ve "İsrail'e boykot" yazılı pankartlar taşıdı. "Gazze'de çocuklar öldürülüyor" ve "Filistin'e özgürlük" sloganları atan eylemciler, İsveç Parlamentosu önüne kadar yürüdü.

İsveç'in başkenti Stockholm'de toplanan yüzlerce kişi, Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda...

İsveç'in başkenti Stockholm'de toplanan yüzlerce kişi, Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda çocuk ve kadınları katleden İsrail'i protesto etti. Göstericiler, "Özgür Filistin, Özgür Gazze", "Soykırımı durdurun" ve "İsrail'e boykot" yazılı pankartlar taşıdı. "Gazze'de çocuklar öldürülüyor" ve "Filistin'e özgürlük" sloganları atan eylemciler, İsveç Parlamentosu önüne kadar yürüdü.

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