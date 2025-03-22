İsveç'teki Türk Toplumu İftar Programında Buluştu

İsveç'teki Türk toplumu, Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) İsveç Bölge Başkanlığı'nın düzenlediği geleneksel iftar programında buluştu. Başkent Stockholm'de, UID İsveç Bölge Başkanı Özer Eken'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen programa yaklaşık 700 kişi katıldı.

Etkinlikte, TBMM NATO Parlamenter Asamblesi (PA) Türk Delegasyonu Başkanı ve Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçisi Yönet Can Tezel, Türkiye-İsveç Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve Ilımlı Muhafazakar Moderat Parti Grup Başkanvekili Mattias Karlsson, Hristiyan Demokrat Parti Milletvekili Yusuf Aydın, KKTC'nin Stockholm Temsilcisi Hakan Aksoy ve UID Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Sağnak gibi önemli isimler yer aldı.

Çavuşoğlu, burada yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve iftar için kendisini görevlendiren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya'nın selamını iletti. İsveç'te yaşayan vatandaşların Avrupa’nın çeşitli alanlarına katkılar sağladığını belirten Çavuşoğlu, 'İsveç'in güvenlik endişelerini Türkiye anladı, Türkiye'nin de görmek istemediği konuları İsveç anladı. Tekrar ekonomik ve farklı alanlardaki işbirliğimiz eski düzeye geldi.' ifadelerini kullandı.

İsveç'teki Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonlarına da değinen Çavuşoğlu, Danimarka'da bu tür saldırıların yasaklandığını ve aynı kanunun İsveç'te de uygulanmasını beklediklerini belirtti.

Mattias Karlsson, hayatında ilk kez iftar programına katıldığını ve bu deneyimi büyük bir keyifle yaşadığını ifade etti. Türkiye ile İsveç arasındaki ilişkilerin son yıllarda geliştiğine dikkat çeken Karlsson, Türkiye'ye yaptığı ziyareti de vurguladı.

Büyükelçi Tezel, Türk toplumunun farklı gruplarla bir araya gelmekten memnuniyet duyduğunu dile getirerek, UID İsveç Bölge Başkanlığı'na daveti için teşekkür etti. Mehmet Sağnak ise 7,5 milyon Türk vatandaşının farklı ülkelerde yaşadığını anlatarak, 'Yarım asrı aşkın bir süredir Türkiye'den Avrupa'ya uzanan bu yolculuk sadece bir göç hikayesi değil, aynı zamanda bir başarı, uyum ve katkı öyküsüdür.' dedi.

Özer Eken, İsveç'teki Türk toplumunun sorunlarını sürekli olarak Türkiye'ye ilettiklerini vurguladı. Programda sanatçı Muhammed Aytaç ilahi seslendirdi. Bunun yanı sıra, Çavuşoğlu, gündüz saatlerinde Södetellje'deki St Jacob Kilisesi ve Stockholm'deki Diyanet'e ait Fittja Ulu Camisi'ni ziyaret ederek, vatandaşların sorunlarını dinleme fırsatı buldu.

İsveç'teki Türk toplumu, Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) İsveç Bölge Başkanlığının düzenlediği geleneksel iftar programında bir araya geldi. Programda, TBMM NATO Parlamenter Asamblesi (PA) Türk Delegasyonu Başkanı ve Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu konuşma yaptı.

İsveç'teki Türk toplumu, Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) İsveç Bölge Başkanlığının düzenlediği geleneksel iftar programında bir araya geldi. Programda, TBMM NATO Parlamenter Asamblesi (PA) Türk Delegasyonu Başkanı ve Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu konuşma yaptı.