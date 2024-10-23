İsveçli Yüzücü Jari Cennet Tammi'nin Türkiye Yolculuğu

İsveçli Yüzücü Türkiye'ye Adım Attı

Türkiye'yi İspanya'ya ulaştıracak olan 65 yaşındaki maceraperest yüzücü Jari Cennet Tammi, İstanbul'dan başladığı yüzme yolculuğunda Tekirdağ'a ulaştı.

Tekirdağ'da Misafirperverlik

Yüzme hedefiyle yola çıkan Tammi, İstanbul'dan 23 gün önce başladığı yolculuk sırasında Tekirdağ'ın Ayvasıl mevkisine ulaştı. Burada, Ayvacıklı ailesinin konuğu olacak olan Tammi, çadırını taşıyarak yüzecek ve mola yerlerinde kamp yaparak dinlenecek.

Uzun Soluklu Bir Macera

Jari Cennet Tammi, yolculuğunu 10 yılda tamamlamayı hedefliyor. Yüzme serüvenine ilişkin konuşan Tammi, "Bu etkinliği yapmak istememin nedeni, yalnız başıma hayatta kalmayı başarmaktır. 10 yıl içinde 10 ülkeden geçerek 10.000 kilometre yüzmeyi planlıyorum," dedi.

Türk Misafirperverliği

Türk insanının misafirperverliğine dikkat çeken Tammi, "Sürekli bir şeyler ikram ediyorlar, bu beni çok şaşırttı. Gerçekten cana yakın insanlar." ifadelerini kullandı.

Hedef Kitaplaştırmak

Yüzme sırasında yaşadığı deneyimleri kitap haline getirmeyi planlayan Tammi, "Bu yolculuğumu 10 yıl sonra gelecek nesillere aktarmak istiyorum," dedi.

Destekleyenler

Tammi'yi misafir eden Mesut Ayvacıklı, konuğunun cesaretine hayran olduğunu belirterek, "Bu, dünyada yapılması zor bir macera. Ona elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışacağız," şeklinde açıkladı.

Türkiye'den İspanya'ya yüzme hedefiyle İstanbul'dan kulaç atmaya başlayan maceraperest İsveçli yüzücü Jari Cennet Tammi (fotoğrafta), günde ortalama 3 saat yüzerek 23 gün önce başladığı yolculuğunda Tekirdağ'a ulaştı.

Türkiye'den İspanya'ya yüzme hedefiyle İstanbul'dan kulaç atmaya başlayan maceraperest İsveçli yüzücü Jari Cennet Tammi (fotoğrafta), günde ortalama 3 saat yüzerek 23 gün önce başladığı yolculuğunda Tekirdağ'a ulaştı.