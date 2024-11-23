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İtalya'da Kadınlara Yönelik Şiddet Protesto Edildi

İtalya'nın Roma şehrinde kadınlara yönelik şiddete karşı geniş katılımlı bir protesto gerçekleşti.

Yayın Tarihi: 23.11.2024 22:21
Güncelleme Tarihi: 23.11.2024 22:33
İtalya'da Kadınlara Yönelik Şiddet Protesto Edildi

Roma'da Kadına Yönelik Şiddet İçin Yürüyüş Düzenlendi

İtalya'nın başkenti Roma'da, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla geniş katılımlı bir yürüyüş gerçekleştirildi. Non Una di Meno (Bir Kadın Daha Eksilmesin) isimli sivil inisiyatifin öncülüğünde düzenlenen etkinlik, başkentteki işlek bölgelerden Ostiense meydanında başladı.

On Binlerce Kişi Tepkilerini Gösterdi

Yürüyüşe katılan on binlerce kişi, kolezyum önünden geçerek Vittorio Emanuele Meydanı'na kadar ilerledi. Katılımcılar, "Ataerkilliği silahsızlandıralım" yazılı pankartlar taşıyarak kadınlara yönelik şiddet ve ataerkil sisteme karşı tepkilerini dile getirdi.

Filistinli Kadınlara Destek

Gösteri sırasında, geçtiğimiz günlerde İsrail saldırıları altında zor günler geçiren Gazze, Filistin ve oradaki acı çeken kadınlar unutulmadı. Protestocular, Birleşmiş Milletler'in Roma'daki Gıda ve Tarım Örgütü önünden geçerken, evlerini kaybeden Filistinlilere destek vermek amacıyla anahtarlarını sallayarak dayanışma gösterdi. "Özgür Filistin" sloganları sıklıkla atıldı.

Katılım Sayısı Dikkat Çekti

Organizatörler, yürüyüşe 150 bin kişinin katıldığını açıkladı. Aynı gün İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) maçlarında da futbolcular ve hakemler, kadınlara yönelik şiddeti protesto etmek amacıyla yanaklarına kırmızı boya sürerek sahaya çıktılar.

Non Una di Meno, yıl başından bu yana İtalya'da 104 kadın cinayeti işlendiğini duyurdu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İtalya'nın başkenti Roma'da 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü geniş...

İtalya'nın başkenti Roma'da 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü geniş katılımlı yürüyüş düzenlendi. "Non Una di Meno" (Bir Kadın Daha Eksilmesin) isimli sivil inisiyatifin girişimiyle düzenlenen yürüyüşe, on binlerce kişi katıldı. Yürüyüş, Ostiense Meydanı'ndan başladı.

İtalya'nın başkenti Roma'da 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü geniş...

İtalya'nın başkenti Roma'da 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü geniş katılımlı yürüyüş düzenlendi. "Non Una di Meno" (Bir Kadın Daha Eksilmesin) isimli sivil inisiyatifin girişimiyle düzenlenen yürüyüşe, on binlerce kişi katıldı. Yürüyüş, Ostiense Meydanı'ndan başladı.

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