İtalya'da Toplu Taşıma Çalışanlarından Grev

İtalya'da Ulaşım Sektörü Çalışanları Grevde

İtalya'da toplu taşıma sektörü çalışanları, sendikaların çağrısıyla toplu iş sözleşmesi yenileme görüşmeleri talebiyle 8 saatlik grev gerçekleştirdi.

Ülkede, toplu taşıma alanında çalışanlar, bugün yerel saatle 08.30 ile 16.30 arasında çalışmama kararı aldı. Sendikalar, süresi 31 Aralık 2023'te sona erecek olan toplu iş sözleşmelerinin yenilenmemesine karşı tepkilerini dile getirdiklerini belirtti.

Başkent Roma'da Protesto

Başkent Roma'da iş bırakan çalışanlar, Apostoli Meydanı'nda toplanarak taleplerini dile getirdi. Kent sakinleri ve turistler, grev ve yağışlı hava nedeniyle şehir içi ulaşımda sıkıntılar yaşadı. Roma'daki üç metro hattı ve tüm otobüs seferleri durdu; bu durum çok sayıda kişinin yağmur altında duraklarda beklemesine yol açtı.

Diğer Şehirlerde de Etkiler Hissedildi

Roma'nın yanı sıra diğer şehirlerde de toplu taşıma grevinden olumsuz etkilendi. Daha önce, ülkede demir yolları çalışanları da greve gitmiş; bu durum şehirler arası tren seferlerinde iptallere ve aksaklıklara neden olmuştu.