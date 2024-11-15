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İtalya'daki Otel, İsrailli Müşterileri Reddetti

İtalya'nın Selva di Cadore beldesinde bir otel, İsrailli müşterileri "soykrım sorumlusudur" gerekçesiyle kabul etmedi.

Yayın Tarihi: 15.11.2024 01:28
Güncelleme Tarihi: 15.11.2024 01:28
İtalya'daki Otel, İsrailli Müşterileri Reddetti

İtalya'da İlginç Olay: Otel İsrailli Müşterileri Reddetti

İtalya'nın kuzeyinde yer alan Selva di Cadore beldesindeki Garni Ongaro Oteli, İsrailli müşterilerini kabul etmeyerek tartışmalara yol açtı. Otel müdürü Patrick Ongaro, otele gelen bir grup İsrailli misafiri, "soykırım sorumlusu bir ülke"den geldikleri gerekçesiyle tesislerine almadıklarını belirtti.

Olayın Detayları

Kasım ayının başlarında gerçekleşen olayda, müdür Ongaro, İsrailli misafirlere gönderdiği mesajla, onları otele kabul etmeme gerekçesini açıklayıp, rezervasyonlarını ücretsiz iptal etme seçeneği sundu. Bu durum, sosyal medyada büyük yankı buldu.

Sosyal Medya Tepkileri

Filistin destekçisi kullanıcılar, Instagram ve X gibi platformlarda otel sahibine destek mesajları paylaşarak, bu durumu olumlayan ifadelerde bulundular.

Bölgeden Gelen Tepkiler

Veneto Bölgesi'nin başkanı Luca Zaia, bu olaydan rahatsız olduğunu belirterek, bölgenin kapılarının herkese açık olması gerektiğini vurguladı. Bu durum, yerel halk ve yönetim arasında tartışmalara yol açabilir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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