İtalya Karnavalında Meloni'nin Kuklası Yakıldı: Tepkiler Çığ Gibi Büyüdü

İtalya'da yapılan bir karnavalda Başbakan Giorgia Meloni'nin faşist selam veren kuklasının ateşe verilmesi, ülkede tartışmalara neden oldu. Rieti kenti yakınlarındaki Poggio Mirteto'da gerçekleşen bu faşizm karşıtı etkinlikte, kuklanın yanmasıyla birlikte kalabalıktan "Hepimiz faşizm karşıtıyız" sloganları yükseldi.

Olayın görüntüleri sosyal medyada hızla yayıldı. Bu gelişme üzerine pek çok kişi, Başbakan Meloni'ye destek olmak amacıyla kınama mesajları paylaştı. Senato Başkanı Ignazio La Russa, kuklanın ateşe verilmesini "nefreti körükleyen, aşağılık ve tehlikeli bir eylem" olarak nitelendirirken, Meloni'ye yakınlığını da vurguladı.

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ise bu durumu "kabul edilemez" olarak tanımladı ve Meloni'ye tam dayanışma gösterdi. Ayrıca, Meloni'nin partisi FdI'den senatör Lucio Malan, bu olayın siyasi figürlerin açıklamaları sonucu oluşan bir nefret ikliminin bir yansıması olduğunu belirtti.

Ana muhalefet partisi Demokratik Parti (PD) Avrupa Parlementeri Stefano Bonaccini, kukla ya da bayrak yakmanın kabul edilemez olduğunu ifade ederek Meloni'ye destek sundu. Bazı sosyal medya kullanıcıları da bu eylemi eleştirirken, kendilerinin de faşizm karşıtı olduklarını belirttiler.

2022 seçimlerini kazanarak İtalya'nın en sağcı hükümetini kuran Meloni'nin liderliği, bu tür tartışmaların da merkezinde yer alıyor.