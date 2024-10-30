İtalya ve Malta'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Coşkusu

İtalya ve Malta'da Cumhuriyet Bayramı Coşkusu

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, İtalya ve Malta'da heyecan verici etkinliklerle kutlandı. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 101. yıl dönümü dolayısıyla, Türkiye'nin Roma Büyükelçiliği'nde özel bir resepsiyon düzenlendi.

Davetlilerin Karşılanması ve Önemli Konuşmalar

Büyükelçilik konutunda yapılan resepsiyonun ev sahipliğini Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Ömer Gücük üstlendi. Resepsiyon, Büyükelçilik Müsteşarı Ayça Sarıtekin, Silahlı Kuvvetler Hava Ataşesi Yarbay Mustafa Can Engür ve eşi Nergis Karaman Engür tarafından katılımcıların karşılanmasıyla başladı. İtalyan siyasetçiler ve diplomatların da aralarında bulunduğu yaklaşık 1000 kişinin katıldığı etkinlikte, İtalya Temsilciler Meclisi Dışişleri Komisyonu Başkanı Giulio Tremonti, Türkiye'nin Vatikan Büyükelçisi Ufuk Ulutaş, Azerbaycan ve Filistin'in Roma Büyükelçileri ile KKTC Roma Temsilcisi Mustafa Kemal Beyazbayram katıldı.

Resepsiyonun açılışında, iki ülke ulusal marşları çalındı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bayram mesajı ekranlarda yer aldı.

Şehitler İçin Saygı ve Düşünceler

Büyükelçi Gücük, yaptığı konuşmada Ankara'da gerçekleşen terör saldırısında yaşamını yitiren beş vatandaş için rahmet dileyerek, "Terörle mücadelede ülkemize destek veren dostlarımıza teşekkür ediyorum" dedi. Ayrıca, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi anarak saygıyla andı.

Türkiye-İtalya İlişkileri

Türkiye ve İtalya arasındaki ilişkilerin bu yıl daha da güçlendiğini belirten Gücük, "İkili ticaret hacmimiz arttı. Yıl boyunca gerçekleştirilen karşılıklı ziyaretlerle dostluğumuz pekişti" ifadelerini kullandı. Konuklarına, 24 Ekim tarihinde Kolezyum'da açılan "Göbeklitepe: Kutsal Bir Mekanın Gizemi" sergisini gezmeleri için davet etti.

Malta'daki Kutlamalar

Malta'da ise 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle Türkiye’nin Valetta Büyükelçisi Erdeniz Şen ev sahipliğinde Malta Hilton Oteli'nde bir resepsiyon gerçekleştirildi. Etkinliğe, Malta Cumhurbaşkanı Myriam Spiteri Debono, eski Cumhurbaşkanlarından George Vella ve birçok önemli davetli katıldı.

Malta'nın sembolik yapılarından Triton Çeşmesi, Cumhuriyet Bayramı nedeniyle geleneksel olarak kırmızı-beyaz ışıklarla aydınlatıldı.

İtalya ve Malta'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, çeşitli etkinliklerle kutlandı. Malta'nın başkenti Valetta'nın merkezinde yer alan simge yapılardan Triton Çeşmesi (fotoğrafta), 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla önceki yıllarda olduğu gibi yine kırmızı-beyaz ışıklarla aydınlatıldı.

İtalya ve Malta'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, çeşitli etkinliklerle kutlandı. Malta'nın başkenti Valetta'nın merkezinde yer alan simge yapılardan Triton Çeşmesi (fotoğrafta), 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla önceki yıllarda olduğu gibi yine kırmızı-beyaz ışıklarla aydınlatıldı.