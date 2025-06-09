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İTÜ, Harvard Öğrencilerine Eğitim Olanakları Sunuyor

İTÜ, Harvard öğrencilerine özel kabul süreci başlatarak eğitim imkanlarını artırmayı hedefliyor.

Yayın Tarihi: 09.06.2025 14:50
Güncelleme Tarihi: 09.06.2025 14:50
İTÜ, Harvard Öğrencilerine Eğitim Olanakları Sunuyor

İstanbul Teknik Üniversitesi'nden Özel Destek

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), ABD'deki vize kısıtlamaları nedeniyle eğitim planları aksayan Harvard Üniversitesi öğrencilerine özel bir kabul süreci başlattı. İTÜ, bu hamle ile genç bilim insanlarına kapılarını aralayarak eğitimlerine katkı sağlamayı amaçlıyor.

Rektör Mandal'dan Açıklama

İTÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Mandal, eğitim alanındaki bu yeni fırsatlara ilişkin yaptığı açıklamada, “Amacımız sadece bir mağduriyeti gidermek değil, geleceğin bilimini birlikte üretmektir.” dedi. Mandal, Harvard'da eğitim gören öğrencilerin kesintisiz bir şekilde eğitimlerine devam edebilmeleri için üniversitenin araştırma merkezlerinin, projelerinin ve öğrenme ortamının onlara açılacağını vurguladı.

Başvuru Süreci

Mandal, İTÜ'ye başvurmak isteyen Harvard öğrencilerinin internet üzerinden başvurularını yapabileceklerini belirterek, “Tüm başvuruları bir hafta içinde sonuçlandıracağız.” ifadesini kullandı. İTÜ, bu kapsamda dünya çapında rekabetçi bir eğitim sunmayı hedefliyor.

İTÜ ile Rekabet

İTÜ'nün sağladığı imkânların Harvard ile rekabet edebilecek düzeyde olduğuna dikkat çeken Mandal, “Mühendislik ve teknoloji alanında dünya derecelendirme sistemlerinde 79'uncu sıradayız.” diyerek daha üst sıralara yükselme hedeflerini yineledi. Mandal, “Tüm öğrencilerimizle birlikte bilimin ışığında geleceği dönüştürmeye devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.

Daha Fazla Bilgi

Konuya ilişkin detaylara www.sis.itu.edu.tr/EN/index.php web sayfası üzerinden ulaşabileceğini belirten Mandal, Harvard'dan başvuran öğrencilerin İTÜ’nün araştırma merkezlerinde görev alabileceklerini ve yürütülecek olan küresel projelere dahil olabileceklerini ekledi.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), ABD'nin yabancı öğrencilere yönelik vize kısıtlamaları...

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), ABD'nin yabancı öğrencilere yönelik vize kısıtlamaları nedeniyle öğrenim planları sekteye uğrayan Harvard Üniversitesi öğrencileri için özel bir kabul süreci başlattı. İTÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Mandal, açıklamalarda bulundu.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), ABD'nin yabancı öğrencilere yönelik vize kısıtlamaları...

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), ABD'nin yabancı öğrencilere yönelik vize kısıtlamaları nedeniyle öğrenim planları sekteye uğrayan Harvard Üniversitesi öğrencileri için özel bir kabul süreci başlattı. İTÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Mandal, açıklamalarda bulundu.

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