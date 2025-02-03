DOLAR
35,99 -0,38%
EURO
36,98 0,67%
ALTIN
3.243,76 -0,56%
BITCOIN
3.426.991,14 2,68%

İYİ Parti Başkanlık Divanı Toplantısı Gerçekleştirildi

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Başkanlık Divanı ile kritik bir toplantı gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 03.02.2025 15:00
Güncelleme Tarihi: 03.02.2025 15:02
İYİ Parti Başkanlık Divanı Toplantısı Gerçekleştirildi

İYİ Parti Başkanlık Divanı Toplandı

İYİ Parti, Başkanlık Divanı toplantısını gerçekleştirdi. Partiden yapılan açıklamaya göre, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, genel merkez ek binada düzenlenen bu önemli toplantıda Başkanlık Divanı üyeleriyle bir araya geldi.

Toplantının içeriğine dair detaylar henüz açıklanmadı. Ancak, bu tür buluşmaların partinin geleceği ve stratejik planları açısından büyük önem taşıdığı biliniyor.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, genel merkez ek binada düzenlenen toplantıda Başkanlık...

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, genel merkez ek binada düzenlenen toplantıda Başkanlık Divanı üyeleriyle bir araya geldi.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, genel merkez ek binada düzenlenen toplantıda Başkanlık...

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, genel merkez ek binada düzenlenen toplantıda Başkanlık Divanı üyeleriyle bir araya geldi.

İLGİLİ HABERLER

Gelibolu Belediyesi'nden Şubat Ayında %63.85 Zam Müjdesi!

Yeni destek açıklandı! Çalışanlarına Akaryakıt Desteği Sunuyor

Ziraat Bankası'ndan Şubat Ayına Özel 4.500 TL Kazanma Fırsatı!

Bursa'da Ulaşımda Dev Zam: Taksi Ücretleri Yükseldi!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Mersin'deki Yangında 1 Kişi Hayatını Kaybetti
2
Almanya Başbakanı Scholz'dan ABD'nin Gümrük Vergilerine Sert Tepki
3
Küçükali: Deprem Seferberlik Mevzuatı İle Bütçe Oluşturulacak
4
İsrail Ordusu Batı Şeria'da 14 Günlük Kuşatmayı Sürdürüyor
5
Palandöken Kayak Merkezi'nde Kasksız Kayak ve Çığ Bölgesi İhlalleri Cezalandırıldı
6
Macron ve Katar Emiri Al Sani, Orta Doğu'da Barış Görüşmelerini Değerlendirdi
7
BM Afganistan Misyonu'na Saldırı: Bir Ölü, Bir Yaralı

Hükümetten KOBİ'lere Büyük Destek: Üst Limit 10 Milyon Liraya Çıktı

Türkiye'de Ev Sahibi Olma İmkanı Artıyor: Sosyal Konut Destekleri Başladı

Ankara'da Otobüs Ulaşımında Değişiklik: İndirimli Biletler Sona Erdi

Emeklilere Ücretsiz Barınma Desteği: Yaşlı Konukevi Açıldı

Ziraat Bankası'ndan Şubat Ayına Özel 4.500 TL Kazanma Fırsatı!

65 Yaş Sınırı Şoku! Emeklilik Reformu Çalışanların Hayallerini Alt Üst Ediyor

Yeni destek açıklandı! Çalışanlarına Akaryakıt Desteği Sunuyor

Bursa'da Ulaşımda Dev Zam: Taksi Ücretleri Yükseldi!

Gelibolu Belediyesi'nden Şubat Ayında %63.85 Zam Müjdesi!

Su Faturalarındaki Şok Zam %900'e Ulaşarak Esnafı Zor Duruma Soktu

2024 MEB Promosyonları: Çayeli'nde Rekor 77.700 TL Ödeme

Yeni Elektrik Fatura Düzenlemesi: 417 kilovatsaat Sınırı ile Cezalar Artıyor!