İYİ Parti Başkanlık Divanı Toplantısı Gerçekleştirildi

İYİ Parti Başkanlık Divanı Toplandı

İYİ Parti, Başkanlık Divanı toplantısını gerçekleştirdi. Partiden yapılan açıklamaya göre, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, genel merkez ek binada düzenlenen bu önemli toplantıda Başkanlık Divanı üyeleriyle bir araya geldi.

Toplantının içeriğine dair detaylar henüz açıklanmadı. Ancak, bu tür buluşmaların partinin geleceği ve stratejik planları açısından büyük önem taşıdığı biliniyor.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, genel merkez ek binada düzenlenen toplantıda Başkanlık Divanı üyeleriyle bir araya geldi.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, genel merkez ek binada düzenlenen toplantıda Başkanlık Divanı üyeleriyle bir araya geldi.