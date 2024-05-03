İYİ Parti’de Genel İdare Kurulu toplantısı ile yeni Başkanlık Divanı belli oldu

İyi Parti’de yapılan seçimli olağanüstü kurultay sonrasında, Müsavat Dervişoğlu genel başkan seçilmişti. Bu seçimler sonrasında ise İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu’nun başkanlığında ilk kez bugün (3 Mayıs) Genel İdare Kurulu (GİK) toplandı.

Yapılan toplantı sonrasında, 18 kişiden oluşan Başkanlık Divanı için yeni isimler belirlendi. Eski yönetimde yer alan 4 isim yerini korurken, yeni divanda 14 yeni isim yer aldı. Siyasi İşler Başkanı Enver Yılmaz olurken, Genel Sekreter Uğur Poyraz, Teşkilat İşleri Başkanı ise Hasan Toktaş oldu.





Başkan Dervişoğlu, partinin grup başkanvekillerinin ise pazartesi günü belli olacağını belirtti.