İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu: Cumhurbaşkanı Seçimi Türkiye'nin En Önemli Meselesi

İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Seçim Üzerine Açıklamalarda Bulundu

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, canlı yayında yaptığı açıklamalarda, cumhurbaşkanı seçiminin Türkiye'nin en önemli meselesi olduğuna inandığını ifade ederek, bu konunun bazı siyasi partilerin iç meseleleri gibi gündeme taşınmasını doğru bulmadığını dile getirdi. Dervişoğlu, "Ayrıca bakın, seçim talep edenler var ama Türkiye'nin gündeminde seçim yok." dedi.

Öğrenim Ziyareti

Bugün Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu bulunan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ve Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş'ı ziyaret eden Dervişoğlu, burada yaşanan tutuklanmalara ilişkin daha fazla bilgi edinebilme fırsatı bulduğunu belirtti.

Dervişoğlu'ndan Zorlu'ya Yanıt

İYİ Parti'nin eski parti sözcüsü Kürşad Zorlu'nun AK Parti'ye geçişiyle ilgili bir kırgınlığı olup olmadığının sorulması üzerine Dervişoğlu, "Sayın Zorlu benim parti sözcüm değildir. Benden önceki dönemde parti sözcülüğü yapmıştır." açıklamasında bulundu. Dervişoğlu, partiden ayrılmak isteyen milletvekillerine kararlarını değiştirmeleri için hiçbir şey söylemediğini de ifade etti.

Cumhurbaşkanı Adaylığı ve Tartışmalar

Cumhurbaşkanı adaylığı ile ilgili sorulara değinen Dervişoğlu, "Bunları konuşmak için o kadar erken ki. Hiçbir şeyi kişiselleştirmeme niyetindeyim." diyerek, bu tür tartışmaların Türkiye'nin gerçeklerini gölgelediğini vurguladı. Dervişoğlu, siyasi partilerin özgün kimliklerinden, programlarından ve projelerinden bahsedilmediğini belirterek, "Hangi şahsın cumhurbaşkanı adayı olacağı tartışması, zamansız bir tartışmadır." ifadelerini kullandı.

Son olarak, iktidara ve muhalefete yönelik uyarılarının önemine dikkat çeken Dervişoğlu, muhalefete karşı bir muhalefet yapmadığını ve bu uyarıların her iki taraf için de geçerli olduğunu belirtti.