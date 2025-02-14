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İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu Kırşehir'de Ziyaretlerde Bulundu

İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Kırşehir'de esnaf ve emeklilerle buluşup, kent sorunlarını gündeme getirdi.

Yayın Tarihi: 14.02.2025 21:30
Güncelleme Tarihi: 14.02.2025 21:51
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu Kırşehir'de Ziyaretlerde Bulundu

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu Kırşehir'de

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Kırşehir'de gerçekleştirdiği ziyaretler kapsamında partisinin Genişletilmiş İl Divan Toplantısı'na katıldı. Dervişoğlu, ilk olarak Kırşehir Ahilik Müzesi'ni ziyaret ederek bölgede esnafla bir araya geldi ve Zanaatkarlar Çarşısı'nda alışveriş yaptı.

Emeklilerin Sorunları Gündemde

Sonrasında Kırşehir Emekliler Derneği'ni ziyaret eden Dervişoğlu, burada emekli maaşlarının düşüklüğünden ve geçim zorluklarından bahsederek bu sorunun acilen çözülmesi gerektiğini dile getirdi.

Kent Konseyi ile Toplantı

Dervişoğlu, Kırşehir'deki ziyaretlerine devam ederek Kent Konseyi üyeleriyle bir araya geldi. Burada kentin sorunları ve taleplerini dinleyerek, yerel yönetimlerin dikkat etmesi gereken noktaları vurguladı.

Genişletilmiş İl Divan Toplantısı

Daha sonra, Dervişoğlu ve beraberindekiler, partisinin Genişletilmiş İl Divan Toplantısı'nın yapılacağı Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi'ne geçtiler. Toplantıda yaptığı konuşmada Dervişoğlu, "Türkiye konuşmalıdır, konuşan Türkiye en çok da bu zamanda ihtiyaç duyduğumuz Türkiye'dir." ifadelerini kullandı.

Demokrasi ve Ekonomik Refah Üzerine Değerlendirmeler

Dervişoğlu, "Türkiye konuşursa demokrasi işler, demokrasi işlerse yargı ve hukuk işler, güven olur, yatırım gelir, refah büyür. Refah büyürse emeklilerimiz, asgari ücretle çalışan milyonlarca emekçimiz fitreye muhtaç olmaktan kurtulur." dedi.

TÜSİAD ve Sivil Toplum Kuruluşlarına Mesaj

TÜSİAD'ın açıklamalarına da değinen Dervişoğlu, "Buradan açık seçik hatırlatayım, gerçeklerden en çok yalancılar korkar. Açtığınız soruşturmalar ve verdiğiniz kararlar adil değil ki." diyerek düşüncelerini aktardı. Ayrıca, “Bütün bunları söylemek şayet bir suçu beraberinde getiriyorsa, Türk milleti adına ben de işliyorum.” dedi.

Bu ziyaretler, İYİ Parti'nin Kırşehir'deki etkisini ve Dervişoğlu'nun yerel sorunlara duyarlılığını bir kez daha gözler önüne serdi.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Kırşehir'de Ahilik Müzesi'ni ziyaret ederek Ahi Evran...

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Kırşehir'de Ahilik Müzesi'ni ziyaret ederek Ahi Evran Külliyesi içindeki Zanaatkarlar Çarşısı'nda esnafla görüştü, bazı işletmelerden alışveriş yaptı.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Kırşehir'de Ahilik Müzesi'ni ziyaret ederek Ahi Evran...

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Kırşehir'de Ahilik Müzesi'ni ziyaret ederek Ahi Evran Külliyesi içindeki Zanaatkarlar Çarşısı'nda esnafla görüştü, bazı işletmelerden alışveriş yaptı.

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