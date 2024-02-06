İYİ Parti İBB başkan adayı Buğra Kavuncu'dan, AK Parti İBB başkan adayı Murat Kurum’a PTT'li gönderme

İYİ Parti İBB Başkan Adayı Buğra Kavuncu, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin yıl dönümü vesilesiyle, AKP İBB Başkan Adayı Murat Kurum'a AKP zamanında hayata geçirilen imar barışıyla ilgili Resmi Gazete'de çıkan Şehircilik Bakanlığı Tebliği'ni çerçeveletip yolladı.

ASRIN FELAKETİ DEĞİL ASRIN İHMALİ

İYİ Parti İBB Başkan Adayı Buğra Kavuncu, 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ilde büyük yıkıma neden olan depremin yıl dönümünde, AKP İBB Başkan Adayı Murat Kurum'a imar barışına ilişkin bir çerçeve gönderdi. Kavuncu, imar barışının kaçak ve çarpık yapılaşmayı artırdığını ve deprem riskini yükselttiğini söyledi.

“Bugün 6 Şubat’ta yaşadığımız büyük deprem felaketinin yıl dönümündeyiz. Bunu asrın felaketi değil, asrın ihmali olarak nitelendirmek ve unutturmamak lazım. Herkes depremle alakalı duygularını ve düşüncelerini paylaşıyor. Biz de bugün bu konuya dikkat çekmek ve niye asrın ihmali dediğimizi anlatmak için PTT önünde toplandık. Çünkü birazdan dönemin iktidarına bir çerçeve göndereceğiz. İmar barışıyla çıkarılan aflar adeta vatandaşımızı kaçak yapılaşmaya teşvik etmekte ve bu da maalesef deprem ülkesi olan Türkiye’de ciddi bir riske yol açmaktadır.

İYİ Parti İBB Başkan Adayı Buğra Kavuncu, AKP İBB Başkan Adayı Murat Kurum'u imar barışıyla eleştirdi. Kavuncu, imar barışının Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğini çerçeveletip Kurum'a gönderdiğini söyledi. Kavuncu, imar barışının kaçak ve riskli yapıları meşrulaştırdığını ve 2023 Kahramanmaraş depremindeki can kayıplarının sorumlusunun bu uygulama olduğunu iddia etti.

Milletimizin barınma ihtiyacı konusunda elbette ki devlet ve hükümet de destek olmalı. Fakat bu ihtiyacın karşılanması, kaçak yapıların imar affıyla korunması şeklinde olmamalı. Öyle olduğu zaman da 2023 yılında gördüğümüz manzarayla karşı karşıya kalıyoruz. Dolayısıyla biz, Murat Kurum döneminde uygulanan bu kararı birazdan, artık SKM’ye mi, yoksa çalışma ofisine mi asar; kendisine göndereceğiz. Bu oportünist tavırların, seçim zamanı gündeme gelen bu uygulamaların milletin canına mal olduğunu hatırlar da aynı hatanın içine düşmez."

SORUN İHMAL DEĞİL GEREKLİ DENETİMLERİN YAPILMAMASI

Buğra Kavuncu, 6 Şubat depreminde 53 binden fazla insanın hayattan koparıldığı Kahramanmaraş deprem için ihmalin değil gerekli denetimlerin yapılmamasının bu duruma yol açtığını söyledi. Depremin ardından bölgede müdahalelerin gecikmesine dikkat çeken Kavuncu, önemli olanın bu gecikmenin yaşanmasına neden olan denetimlerin yapılmamasının olduğu belirtti.

Depremden sonra meclise üç ayrı yönerge verdiğini belirten Kavuncu ilk olarak Hatay'da konteyner alanlarında yaşayanlardan birinin farklı bir alanda bulunan tuvalete gitmek için düşerek yaralandığı ve hayatını kaybettiği olaya ilişkin konteyner yaşamının zor olduğuna yönelik gerekli tedbirlerin alınıp alınmadığını sorguladıklarını beyan etti. Bu önergeye yanıt alamadığını söyledi.

Kavuncu bir diğer önergenin ise Milli Eğitim Bakanına iletildiğini belirtti. Deprem bölgesinde eğitim alan çocuklar için eğitimin nasıl olacağının sorgulandığı ve özellikle üniversite öğrencilerin barınma ihtiyaçlarının nasıl karşılanacağı ve geçimlerini sağlamak adına KYK kredilerin düzenlenme durumunun olmasına yönelik olduğunu belirtti.

Kavuncu son önerge olarak ise Adalet Bakanlığına Ebrar Sitesi ile Hacı Ömer Apartmanı’n müteahitinin aynı olduğu ve bahsi geçen kişinin tutuklu durumdayken bilirkişi raporu ile tali sorumluluktan bahsedilmesi ve asli kusurluluğun olmadığının ifade edilmesi sonucu kişinin tutukluluk halinin son bulması durumuna ilişkin olduğunu belirtti.