İYİ Parti Manisa'da Yunus Koca İl Başkanı Seçildi

İYİ Parti Manisa 4. Olağan İl Kongresi'nde Yunus Koca, 239 oyla yeni il başkanı seçildi; kongrede 453 delege oy kullandı.

Yayın Tarihi: 08.11.2025 18:32
Güncelleme Tarihi: 08.11.2025 18:32
İYİ Parti Manisa'da Yunus Koca İl Başkanı Seçildi

İYİ Parti Manisa'da Yunus Koca İl Başkanı Seçildi

Kongre ve sonuçlar

İYİ Parti Manisa 4. Olağan İl Kongresinde oyların 239'unu alan Yunus Koca yeni il başkanı oldu.

Kongre, Yunusemre ilçesindeki Ferdi Zeyrek Millet Çarşısı Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Mevcut başkan Ali Zafer İksir aday olmazken, başkanlık yarışı Erhan Dumlu ile Yunus Koca arasında geçti.

Kongreye İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Genel Başkan Yardımcısı Cenk Özatıcı ve GİK Üyesi Hasan Eryılmaz katıldı. Kongrenin divan başkanlığını ise İYİ Parti Manisa Milletvekili Şenol Sunat üstlendi.

Toplam 601 delegenin oy kullanma hakkı bulunduğu kongrede 453 delege sandık başına gitti. 5 oyun geçersiz sayıldığı seçimde 448 oy geçerli sayıldı. Yunus Koca 239 oy alarak İYİ Parti Manisa İl Başkanlığına seçilirken, rakibi Erhan Dumlu 209 oyda kaldı.

Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu, iki adayın yarışında rekabet olmadığını vurgulayarak her iki adayı da tebrik etti ve başarı diledi.

İYİ PARTİ MANİSA 4. OLAĞAN İL KONGRESİ'NDE OYLARIN 239'UNU ALAN YUNUS KOCA YENİ İL BAŞKANI ...

İYİ PARTİ MANİSA 4. OLAĞAN İL KONGRESİ'NDE OYLARIN 239'UNU ALAN YUNUS KOCA YENİ İL BAŞKANI OLDU.

İYİ PARTİ MANİSA 4. OLAĞAN İL KONGRESİ'NDE OYLARIN 239'UNU ALAN YUNUS KOCA YENİ İL BAŞKANI ...

İLGİLİ HABERLER

Kızılcık Şerbeti'nde Şok Değişim: Sıla Türkoğlu Veda Ediyor, Seray Kaya Kadroda

2025-2026 KYK Bursu Ne Kadar? Toplu Ödeme ve Ödeme Takvimi

TOKİ 5 Bin TL Başvuru Ücreti: Hangi Bankalara Yatırılacak? Aracı Kurumlar ve Ödeme Yöntemleri

Yeni Asgari Ücret 2026: İlk Senaryo Yüzde 20, 26.500 TL Beklentisi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Aksaray'da 15 yaşındaki sürücüye 45 bin 746 lira ceza
2
Taşhan’da Kadın Eliyle Sanat: 517 Yıllık Yapıda Geleneksel Atölyeler Canlanıyor
3
Tekirdağ-İstanbul yolunda tır bariyerlere çarptı: Trafik kapandı
4
Sakarya'da 24 Afgan Düzensiz Göçmen Yakalandı, Sürücü Tutuklandı
5
Bakan Uraloğlu: Gazipaşa Yat Limanı Açıldı — Antalya‑Mersin Yolunda 400 km Tamamlandı
6
Murat Kurum: Cumhurbaşkanımızın Liderliğinde İnşa Seferberliği Karabük'te
7
Gökhan Erdem, Uzaya Çıkardığı Bursaspor Bayrağını GUHEM’e Teslim Etti

Kenan İmirzalıoğlu'nun A.B.İ Dizisi: Yayın Tarihi, Konu ve Dev Kadro

Yeni Asgari Ücret 2026: İlk Senaryo Yüzde 20, 26.500 TL Beklentisi

Papara Para İadesi Ne Zaman Yapılacak? TCMB Kararı ve Gecikmeler

Kızılcık Şerbeti'nde Şok Değişim: Sıla Türkoğlu Veda Ediyor, Seray Kaya Kadroda

2025-2026 KYK Bursu Ne Kadar? Toplu Ödeme ve Ödeme Takvimi

TOKİ 5 Bin TL Başvuru Ücreti: Hangi Bankalara Yatırılacak? Aracı Kurumlar ve Ödeme Yöntemleri

7 Kasım 2025 Cuma Mesajları: En Yeni Dualı ve Resimli 'Hayırlı Cumalar'

TOKİ 500 Bin Konut: TC Sonu 0,2,4,6,8 İçin Başvuru Takvimi

Fatih Ürek Yaşıyor mu? Avukatından 'Stabil' Açıklama (06 Kasım 2025)

2026 MTV Zammı Resmen Açıklandı: Yeni MTV Tutarları ve Hesaplama

BİLSEM 2026 Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Başvuru Şartları

Nursel Ergin ile Mutfak Bahane Ne Zaman Başlıyor? 10 Kasım ATV 14.00