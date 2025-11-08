İYİ Parti Manisa'da Yunus Koca İl Başkanı Seçildi

Kongre ve sonuçlar

İYİ Parti Manisa 4. Olağan İl Kongresinde oyların 239'unu alan Yunus Koca yeni il başkanı oldu.

Kongre, Yunusemre ilçesindeki Ferdi Zeyrek Millet Çarşısı Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Mevcut başkan Ali Zafer İksir aday olmazken, başkanlık yarışı Erhan Dumlu ile Yunus Koca arasında geçti.

Kongreye İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Genel Başkan Yardımcısı Cenk Özatıcı ve GİK Üyesi Hasan Eryılmaz katıldı. Kongrenin divan başkanlığını ise İYİ Parti Manisa Milletvekili Şenol Sunat üstlendi.

Toplam 601 delegenin oy kullanma hakkı bulunduğu kongrede 453 delege sandık başına gitti. 5 oyun geçersiz sayıldığı seçimde 448 oy geçerli sayıldı. Yunus Koca 239 oy alarak İYİ Parti Manisa İl Başkanlığına seçilirken, rakibi Erhan Dumlu 209 oyda kaldı.

Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu, iki adayın yarışında rekabet olmadığını vurgulayarak her iki adayı da tebrik etti ve başarı diledi.

