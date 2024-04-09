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İYİ Parti, Ordu’da seçimlerin yenilenmesi için YSK’ya başvurdu

İYİ Parti Ordu Büyükşehir Başkanı adayı Enver Yılmaz, Ordu’da seçimlerin yenilenmesi için İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve diğer partililerle birlikte YSK’ya başvuruda bulundu.

Yayın Tarihi: 09.04.2024 14:25
Güncelleme Tarihi: 09.04.2024 14:25
İYİ Parti, Ordu’da seçimlerin yenilenmesi için YSK’ya başvurdu

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri ile ilgili tartışmalar devam ediyor. Ordu’daki seçimlerde sandıktan birinci çıkan AK Parti adayı Hilmi Güler yüzde 40.06 oy alırken, İYİ Parti adayı Enver Yılmaz yüzde 36.52 oy alarak sandıktan ikinci olarak çıkmıştı. İYİ Partililer, sandıktan ortalamanın üzerinde çok sayıda geçersiz oy çıkması, geçersiz oyların çoğunun İYİ Parti’ye ait olması ve sandıkta kayıp oyların olduğu gibi iddialar nedeniyle YSK’ya başvuru yaptı. Başvuruda seçimlerin yenilenmesi talebi yer aldı.

Öte yandan Ordu Büyükşehir Başkanı adayı Enver Yılmaz, Ordu’da bazı sandık kurulu başkanlarının kanuna aykırı bir şekilde memur ve siyasi parti üyesi olmasının da hukuksuz bir durum olduğuna işaret etti. Tüm bu sebeplerden dolayı İYİ Parti, seçimlerin yenilenmesi talebi ile Yüksek Seçim Kurulu’na başvurdu.

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