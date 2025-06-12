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İzmir Açıklarında 42 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında 42 düzensiz göçmen, motor arızalı lastik botlarından kurtarıldı.

Yayın Tarihi: 12.06.2025 03:51
Güncelleme Tarihi: 12.06.2025 03:51
İzmir Açıklarında 42 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

İzmir Açıklarında Düzensiz Göçmen Kurtarma Operasyonu

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında, 1'i çocuk olmak üzere toplam 42 düzensiz göçmen kurtarıldı. Olay, Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yapılan açıklama ile duyuruldu.

Olayın Detayları

Açıklamaya göre, ilçe açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen bir lastik bot içerisindeki göçmenler, yardım talebinde bulundu. Bu bilgi üzerine, deniz güvenlik ekipleri hemen bölgeye gönderildi.

Kurtarma operasyonu sonucunda, 42 düzensiz göçmenden oluşan grup, güvenli bir şekilde tahliye edildi. Aralarında bir çocuğun da bulunduğu göçmenler, yapılan işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Bu gelişme, denizlerdeki güvensiz yolculukların ne denli tehlikeli olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor.

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında 1'i çocuk 42 düzensiz göçmen kurtarıldı.

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında 1'i çocuk 42 düzensiz göçmen kurtarıldı.

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