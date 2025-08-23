İzmir Balçova'da Kayıp 70 Yaşındaki Sevin Bekiroğlu'nun Cesedi Bulundu

Olayın Detayları

İzmir'in Balçova ilçesinde dünden beri kendisinden haber alınamayan Sevin Bekiroğlu (70), boş bir sulama kanalında ölü bulundu.

Sabah saatlerinde Mustafa Kemal Sahil Bulvarı yakınlarındaki sulama kanalında kadın cesedi olduğunu görenler, durumu polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerinde yapılan incelemede cesedin, dünden beri kayıp olarak aranan Sevin Bekiroğlu'na (70) ait olduğu belirlendi.

Ceset, gerekli işlemlerin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.