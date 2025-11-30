İzmir Bayraklı'da Polis Aracına Saldırı: 3 Şüpheli Gözaltına Alındı

İzmir’in Bayraklı ilçesinde kavga ihbarına müdahale eden polis ekibine saldıran ve ekip aracının camını kıran 3 şüpheli, biber gazıyla etkisiz hale getirilerek yakalandı.

Olayın Detayları

Olay, dün akşam Tepekule Mahallesi 2084/8 Sokak’ta meydana geldi. Kavga ihbarı üzerine adrese geçen ekipler, darbedilen M.K.’yi şikayetçi olması üzerine ekip aracına aldı.

Bu sırada diğer üç kişi O.D., Y.D. ve F.S., M.K.’yi polis aracından çıkarmaya çalışarak görevlilere direndi. Şüphelilerden Y.D., polis aracına tekme atarak arka bagaj camını kırdı.

Müdahale ve Gözaltı

Polis müdahale etmek isteyince, üç şüpheli görevlilere mukavemet gösterdi. Ekipler, biber gazı kullanarak şahısları etkisiz hale getirirken, takviye kuvvetlerin gelmesiyle üç kişi kelepçelenerek gözaltına alındı.

Yapılan sorgulamada Y.D.’nin "Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Satın Alma ve Bulundurma" suçundan 10 ay kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı tespit edildi. Şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

