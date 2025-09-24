İzmir Büyükşehir Belediyesi 'Kooperatif' Davasında Ara Karar: 5 Tahliye

İzmir 23. Ağır Ceza Mahkemesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasının merkezindeki 'kooperatif' davasında ara kararını açıkladı. Mahkeme, bazı tahliyeler ile adli kontrol düzenlemeleri kararı vererek duruşmayı 13 Ekim'e erteledi.

Duruşma ve sanık savunmaları

Duruşma, Aliağa Ceza İnfaz Kurumları Kampüsünde görüldü. Tutuklu sanıklar arasında bulunan eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ve eski İZBETON AŞ Genel Müdürü Heval Savaş Kaya ile bazı tutuksuz sanıklar, kooperatif mağdurları ve taraf avukatları duruşmada hazır bulundu. Bazı tutuksuz sanıklar SEGBİS aracılığıyla bağlandı.

Karabağlar Uzundere Mahallesi 4'üncü etap devir işlemlerine ilişkin tanıklarda ve kooperatif yöneticilerinde yoğun şikayetler yer aldı. S.S. Egeli İş İnsanları Konut Yapı Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı V.K., alandaki molozların kaldırılmadığını ve ruhsat eksikliği nedeniyle çalışmalara başlanamadığını söyledi. Taşeron firma yöneticisi Y.K. ise engellemeler olmasaydı işi bitirebileceklerini, başkanlık değişikliğinin çalışmaları durdurduğunu ve kooperatife verdiği paranın fazlasını harcadığını belirtti.

S.S. Gaziemir Konut Yapı Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı S.D. da doğru yer teslim edilmediğini, 13 aydır hiç ilerleme sağlanamadığını ve 600 çalışanının işsiz kaldığını anlattı. Tutuksuz sanıkların savunmaları alındıktan sonra yargılama, sanık avukatlarının beyanlarıyla sürdü.

Müdahil talepleri ve soruşturmanın kapsamı

Bazı kooperatif mağdurlarının avukatı Nilgün Dağdelen'in müdahillik talebi kabul edildi. Dağdelen, soruşturmanın genişletilmesini isteyerek 'hayalet kooperatif' iddialarına dikkat çekti ve toplu para toplama uygulamalarına ilişkin usulsüzlük iddialarını aktardı. Dağdelen, ayrıca kamu zararının tespit edilmesi gerektiğini ve ilgili hesapların incelenmesini talep etti.

Mağdur kooperatiflerden bir üye, 33 ayda biteceği söylenen projenin 3 yıldır tamamlanmadığını belirtti. Tutuklu sanıklardan Şenol Aslanoğlu savunmasında meclis tutanaklarına işaret ederek sözleşmelerin feshedilmediğini ve düzeltmeler yapılacağını söyledi.

Mütalaa ve mahkeme kararı

Cumhuriyet savcısı, savunması alınmayan bazı sanıkların duruşmaya getirilmesini ve Sayıştay raporlarının dosyaya eklenmesini talep etti. İddia makamı, tutuklu sanıklar hakkında kuvvetli suç şüphesi bulunduğunu belirterek Tunç Soyer, Heval Savaş Kaya ve Şenol Aslanoğlu dahil 8 sanığın tutukluluk hallerinin devamını, İZBETON AŞ yönetim kurulu üyeleri Levent İşler, Sevcan Tınaztepe, Orhan Sertaç Dölek ile Mehmet Gürhan Özata ve eski İZBETON AŞ Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Alphan Bozan'ın tahliyelerini talep etti.

Mahkeme heyeti ara kararında Levent İşler, Sevcan Tınaztepe, Orhan Sertaç Dölek, Mehmet Gürhan Özata ve Mehmet Alphan Bozan'ın tahliyesine; diğer tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamına hükmetti. Heyet, savunması alınan tüm tutuksuz sanıkların adli kontrol şartlarının kaldırılmasına, gelmeyen sanıkların zorla getirilmesine ve Sayıştay üyelerinden oluşan bilirkişilerden rapor alınmasına karar vererek duruşmayı 13 Ekim'e erteledi.

Olayın geçmişi

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, 1 Temmuz'da İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON AŞ ile taşeron şirketler aracılığıyla yolsuzluk yapıldığı iddiasıyla soruşturma başlattı. Sayıştay, mülkiye müfettişi ve bilirkişi raporlarına dayanan soruşturmada 'ihaleye ve edimin ifasına fesat karıştırma' ve 'nitelikli dolandırıcılık' suçlamalarıyla toplam 157 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Soruşturma kapsamında, aralarında eski başkan Tunç Soyer ve Şenol Aslanoğlu'nun da olduğu 139 şüpheli yakalanmış; 60 kişi tutuklanmış, 58 kişi adli kontrolle salıverilmişti. Üçüncü iddianamede 65 şüpheli hakkında 3'er yıldan 45'er yıla kadar hapis cezası istenmiş ve iddianame İzmir 23. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmişti.

Duruşma 13 Ekim'e ertelendi.