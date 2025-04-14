DOLAR
38,03 -0,02%
EURO
43,12 -0,02%
ALTIN
3.919,88 -0,02%
BITCOIN
3.223.012,67 0,11%

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde 2024 Denetim Komisyonu Raporu Görüşüldü

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde, 2024 yılı denetim komisyonu raporu meclis toplantısında ele alındı ve önemli eleştiriler yapıldı.

Yayın Tarihi: 14.04.2025 23:15
Güncelleme Tarihi: 14.04.2025 23:15
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde 2024 Denetim Komisyonu Raporu Görüşüldü

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde 2024 Denetim Komisyonu Raporu Görüşüldü

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin nisan ayı birinci olağan meclis toplantısında, 2024 yılı denetim komisyonu raporu dikkat çekti. Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay başkanlığında Kültürpark'ta yapılan toplantıda, komisyon üyeleri seçilerek rapor okundu.

Denetim Komisyonu Üyesinden Eleştiriler

Toplantıda söz alan AK Parti üyesi Ercan Tekin, denetim komisyonuna bilgi edinmek amacıyla çağrılan bürokratların, önceden randevulaşmalarına rağmen toplantıya katılmamalarını eleştirerek önemli noktaları gündeme getirdi.

Tekin, yapım ihalelerinde kesin proje ve mahal listesi olmadan bazı ihalelerin gerçekleştirildiğini belirtirken, “Bu nedenle ihaleden sonra pek çok projede değişikliğe gidildiği görülmüştür,” dedi. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İZSU’nun, ihale süreçlerinde süre uzatımlarının, projelerin yetersiz koordinasyonundan kaynaklandığını ifade etti.

Kaynak Israfı ve Güven Sorunu

Tekin, yüklenicilerin işlerin parasının ödenmemesi durumunda projeleri yavaşlatmak zorunda kaldığını ve bunun da belediyenin kaynaklarını israfına yol açtığını vurguladı. “Belediyenin kaynağının, şirketlerin zararlarının kapatılması için kullanılması sürdürülebilir değildir,” ifadelerini kullandı.

Bakan Tugay'dan Cevap

Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, denetim komisyonu raporunun sonuçlarının ciddiyetle gözden geçirileceğini belirtti. Herhangi bir hata olması durumunda gerekli değerlendirmenin yapılacağını duyurdu.

Yeni Grup Başkanvekilleri Belirlendi

Toplantıda ayrıca, CHP Grup Başkanvekili Zafer Levent Yıldır 1. Başkan Vekilliğine seçilirken, AK Parti grubunda Hakan Yıldız grup başkanvekilliği görevini devraldı. Yeni grup sözcülüğüne ise Uğur İnan Atmaca seçildi.

Sonuç olarak, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin denetim raporu görüşmeleri, şehirdeki önemli meselelerine ışık tutarken, yetkililerin gereken adımları atacağı umudu taşınıyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesinin nisan ayı birinci olağan meclis toplantısında, 2024 yılı denetim...

İzmir Büyükşehir Belediyesinin nisan ayı birinci olağan meclis toplantısında, 2024 yılı denetim komisyonu raporu görüşüldü.

İzmir Büyükşehir Belediyesinin nisan ayı birinci olağan meclis toplantısında, 2024 yılı denetim...

İzmir Büyükşehir Belediyesinin nisan ayı birinci olağan meclis toplantısında, 2024 yılı denetim komisyonu raporu görüşüldü.

İLGİLİ HABERLER

Nisan Ayında Memur Alımlarında Fırsatlar! KPSS 50 İle Başvurun

İstanbul Emeklilere 1 TL'ye Rahatlama Fırsatı Sunuyor!

TEB'den 8 Mayıs'ta Başlayan Geri Ödeme Şöleni!

İzmir'de Toplu Taşıma Ücretlerine Yüzde 25 Zam!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Amasya'da Kar Yağışı 39 Köy Yolunu Kapatı
2
Bakan Göktaş, Antalya Diplomasi Forumu'nda Türkiye'nin Sosyal Politikalarını Paylaştı
3
Şehit Piyade Uzman Çavuş Nurettin Tokyürek'in Naaşı Erzurum'a Getirildi
4
Balıkesir'de Ayı Saldırısı: 67 Yaşındaki Zeytin İşçisi Yaralandı
5
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan Maldivler Açıklaması: Kültürel Köprüler İnşa Edeceğiz
6
İzmir'de 26 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı
7
Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Doha'da Katar Emiri ile Görüştü

15 Nisan Kar Yağışı: Hangi İllerde Etkili Olacak?

PTTCell'den Nisan Ayı İndirimleri: Faturalar Yüzde 50 Düşecek!

TEB'den 8 Mayıs'ta Başlayan Geri Ödeme Şöleni!

Van'da MEM Personeline 52.472 TL Promosyon Müjdesi

Karaman-Konya Karayolunda Feci Kaza: 1 Ölü, 2 Yaralı

Nisan Ayında Memur Alımlarında Fırsatlar! KPSS 50 İle Başvurun

İstanbul Emeklilere 1 TL'ye Rahatlama Fırsatı Sunuyor!

14 Nisan 2025 Tarihinde Kar Tatili Açıklaması: Okullar Hangi İllerde Kapalı?

Bakan Yumaklı'dan IPARD III için 50 Milyon Euro'luk Hibe Desteği

Ziraat Bankası'ndan Mersin'e 87 Bin TL Promosyon Ödemesi

Promosyon Yarışında Yeni Rekor: TBMM Personeli 138 Bin TL Alacak

İzmir'de Toplu Taşıma Ücretlerine Yüzde 25 Zam!