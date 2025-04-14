İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde 2024 Denetim Komisyonu Raporu Görüşüldü

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin nisan ayı birinci olağan meclis toplantısında, 2024 yılı denetim komisyonu raporu dikkat çekti. Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay başkanlığında Kültürpark'ta yapılan toplantıda, komisyon üyeleri seçilerek rapor okundu.

Denetim Komisyonu Üyesinden Eleştiriler

Toplantıda söz alan AK Parti üyesi Ercan Tekin, denetim komisyonuna bilgi edinmek amacıyla çağrılan bürokratların, önceden randevulaşmalarına rağmen toplantıya katılmamalarını eleştirerek önemli noktaları gündeme getirdi.

Tekin, yapım ihalelerinde kesin proje ve mahal listesi olmadan bazı ihalelerin gerçekleştirildiğini belirtirken, “Bu nedenle ihaleden sonra pek çok projede değişikliğe gidildiği görülmüştür,” dedi. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İZSU’nun, ihale süreçlerinde süre uzatımlarının, projelerin yetersiz koordinasyonundan kaynaklandığını ifade etti.

Kaynak Israfı ve Güven Sorunu

Tekin, yüklenicilerin işlerin parasının ödenmemesi durumunda projeleri yavaşlatmak zorunda kaldığını ve bunun da belediyenin kaynaklarını israfına yol açtığını vurguladı. “Belediyenin kaynağının, şirketlerin zararlarının kapatılması için kullanılması sürdürülebilir değildir,” ifadelerini kullandı.

Bakan Tugay'dan Cevap

Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, denetim komisyonu raporunun sonuçlarının ciddiyetle gözden geçirileceğini belirtti. Herhangi bir hata olması durumunda gerekli değerlendirmenin yapılacağını duyurdu.

Yeni Grup Başkanvekilleri Belirlendi

Toplantıda ayrıca, CHP Grup Başkanvekili Zafer Levent Yıldır 1. Başkan Vekilliğine seçilirken, AK Parti grubunda Hakan Yıldız grup başkanvekilliği görevini devraldı. Yeni grup sözcülüğüne ise Uğur İnan Atmaca seçildi.

Sonuç olarak, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin denetim raporu görüşmeleri, şehirdeki önemli meselelerine ışık tutarken, yetkililerin gereken adımları atacağı umudu taşınıyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesinin nisan ayı birinci olağan meclis toplantısında, 2024 yılı denetim komisyonu raporu görüşüldü.

İzmir Büyükşehir Belediyesinin nisan ayı birinci olağan meclis toplantısında, 2024 yılı denetim komisyonu raporu görüşüldü.