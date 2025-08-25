DOLAR
İzmir Çiğli'de Baraka Yangını: 34 Küçükbaş Telef Oldu

İzmir'in Çiğli ilçesinde çıkan baraka yangını bir evi hasara uğratırken, ağıldaki 34 küçükbaş hayvan telef oldu; yangın itfaiye tarafından söndürüldü.

Yayın Tarihi: 25.08.2025 14:40
Güncelleme Tarihi: 25.08.2025 14:53
İzmir Çiğli'de Baraka Yangını: 34 Küçükbaş Telef Oldu

İzmir Çiğli'de Baraka Yangını: 34 Küçükbaş Telef Oldu

İzmir'in Çiğli ilçesinde çıkan baraka yangını, bir evi zarar görmesine neden olurken, ağıldaki 34 küçükbaş hayvanın telef olmasına yol açtı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Olayın Detayları

Olay, İnönü Mahallesi 9231 Sokak'ta, Fatma Gelirli (84)'nin yaşadığı barakada, henüz belirlenemeyen bir nedenle meydana geldi. Kısa sürede barakayı saran alevler bitişikteki eve ve ağıla sıçradı. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri söndürdü.

Yangın sonucunda baraka kullanılamaz hale gelirken, evde hasar oluştu ve ağıldaki 34 küçükbaş hayvan telef oldu.

Tanık ve Mağdur İfadeleri

Fatma Gelirli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Tavanda patlama sesi duydum. Alevlerin camlardan içeriye doğru geldiğini gördüm, köpeği kurtardım. Ben dönünceye kadar yangın her yeri sardı, dışarıya kaçtım. 2 yavru kedim telef oldu. Her şeyim yandı, bir sandalyem bile yok. Kıyafetlerimi komşular verdi." dedi.

Evi hasar gören Yavuz Güler (32) ise, "Can havliyle evden çıkıp ağıla koştum. Yalnızca 8 kuzumu kurtarabildim, 34 küçükbaş hayvanım yanarak can verdi. Yangın büyüyüp evimin yatak odasına kadar geldi. Kiracıyım, yetkililerden yardım bekliyorum." diye konuştu.

İzmir'in Çiğli ilçesinde barakada çıkan yangında, bir ev hasar gördü, 34 küçükbaş hayvan telef...

İzmir'in Çiğli ilçesinde barakada çıkan yangında, bir ev hasar gördü, 34 küçükbaş hayvan telef oldu. Yangında baraka kullanılamaz hale gelirken evde hasar oluştu.

İzmir'in Çiğli ilçesinde barakada çıkan yangında, bir ev hasar gördü, 34 küçükbaş hayvan telef...

