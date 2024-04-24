İzmir'de 12 yaşındaki öğrencisine şiddet ve cinsel istismar uyguladığı iddia edilen öğretmen açığa alındı

İzmir'de, bir ortaokulda, 12 yaşındaki kız öğrenci N.T.'ye yönelik şiddet ve cinsel istismar iddialarıyla gündeme gelen Fen Bilgisi Öğretmeni F.Ş., 53 yaşında, adli ve idari soruşturma başlatılarak açığa alındı. Öğretmenin daha önce de benzer suçlamalarla soruşturma geçirdiği ve görev yerinin değiştirilerek şu anki okula tayin edildiği belirtiliyor.

Bayındır ilçesindeki ortaokulda gerçekleşen olayda, 5 Nisan'da görevli olmadığı bir gün N.T.'nin sınıfına giden F.Ş.'nin, iddialara göre arkadaşlarının önünde şiddet ve cinsel istismar uyguladığı ifade ediliyor. N.T.'nin halasının savcılığa suç duyurusunda bulunmasıyla başlayan süreç, öğretmenin polise ve savcılığa ifade vermesiyle devam etti. İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü de öğretmeni açığa alarak idari soruşturma başlattı.

N.T.'nin eniştesi Anıl Yavuz Ö., F.Ş.'nin tutuklanması için mücadele edeceklerini belirtirken, kızlarının yaşadıkları nedeniyle psikolojisinin bozulduğunu ve tedavi gördüğünü aktardı. Ayrıca, F.Ş.'nin daha önce de benzer suçlamalarla soruşturma geçirip, görev yerinin değiştirildiği bilgisini paylaştı ve belgelere sahip olduklarını iddia etti.

Öğretmen F.Ş. ise adli ve idari süreçler tamamlandıktan sonra adaletin yerini bulacağına inandığını belirterek, şu aşamada herhangi bir açıklama yapmayacağını ifade etti.