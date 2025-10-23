İzmir'de 128 düzensiz göçmen yakalandı, 1 şüpheli gözaltında

İzmir'de Dikili, Foça, Menderes ve Seferihisar açılarında yapılan operasyonlarda toplam 128 düzensiz göçmen yakalandı; 1 şüpheli gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 23.10.2025 03:22
Güncelleme Tarihi: 23.10.2025 03:22
Operasyonun genel görünümü

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, İzmir'in Dikili, Foça, Menderes ve Seferihisar ilçelerinde toplam 128 düzensiz göçmen yakalandı. Olayla bağlantılı olarak göçmen kaçakçılığı şüphesiyle 1 şüpheli gözaltına alındı.

Dikili

Dikili ilçesinde Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi tarafından, karada bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Ekipler, 4'ü çocuk olmak üzere 12 düzensiz göçmeni yakaladı.

Foça

Foça ilçesi açıklarında, lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi. Ekipler, lastik bottaki 16'sı çocuk olmak üzere 30 düzensiz göçmeni kurtardı.

Menderes

Menderes ilçesi açıklarında bir lastik bottaki düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçen ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik bottaki 1'i çocuk 20 düzensiz göçmeni kurtardı.

Aynı ilçe açıklarında tespit edilen hareketli lastik bottaki müdahalede ise ekipler, 11'i çocuk olmak üzere 29 düzensiz göçmeni yakaladı.

Seferihisar

Seferihisar ilçesi açıklarında görevli Sahil Güvenlik botu tarafından tespit edilen fiber tekne durduruldu. Ekipler, teknedeki 7'si çocuk olmak üzere 14 düzensiz göçmeni yakaladı.

Yine aynı ilçe açıklarında, fiber karinalı lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine bölgeye bot yönlendirildi. Ekipler, lastik bottaki 9'u çocuk olmak üzere 23 düzensiz göçmeni kurtardı ve göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen 1 şüpheli gözaltına alındı.

Son işlem

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Şüpheli ise jandarmaya götürüldü.

