İzmir'de 14 Ton Sahte Hayvan Maması Ele Geçirildi

İzmir'in Menemen ilçesinde gerçekleştirilen bir kaçakçılık operasyonunda 14 ton sahte kedi ve köpek maması ele geçirildi. Bu operasyon, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, sahte hayvan maması üretimi ve satışı yapıldığı ihbarı üzerine düzenlendi.

Operasyon, Develi Mahallesi'ndeki bir depoya gerçekleştirildi. Ekipler, burada yaptıkları aramada sadece sahte hayvan mamaları değil, aynı zamanda 1000 litre sahte kedi kumu, 17 bin 510 plastik torba ve kutu ile üretimde kullanılan 5 baskı ve pres makinesi ele geçirdi. Bir şüpheli de gözaltına alındı.

Bu tür sahte ürünlerin, hem hayvan sağlığını tehdit etmesi hem de tüketicileri dolandırması açısından son derece tehlikeli olduğu vurgulanıyor. Yapılan operasyonlar sayesinde sahte ürünlerin piyasadan temizlenmesi hedefleniyor.

İzmir'in Menemen ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 14 ton sahte kedi ve köpek maması, 1000 litre sahte kedi kumu, 17 bin 510 plastik torba ve kutu, üretimde kullanılan 5 baskı ve pres makinesi ele geçirildi; 1 şüpheli gözaltına alındı.