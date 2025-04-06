İzmir'de 3. Otizm Yürüyüşü: Farkındalık İçin Bir Araya Geldiler

İzmir'de Otizm Farkındalığı İçin Yürüyüş Düzenlendi

İzmir'de otizmli bireyler ve aileleri, 3. İzmir Otizm Yürüyüşü'nde bir araya gelerek farkındalık oluşturdu. Bu yürüyüş, Dünya Otizm Farkındalık Günü etkinlikleri çerçevesinde gerçekleştirildi.

Otizm topluluğunun öncülüğünde, Gündoğdu Meydanı'nda düzenlenen etkinliğe katılan otizmli bireyler ve aileleri, anlamlı bir mesaj vermek için toplandı. Basın açıklamasını yapan Lal Günsu Ergüven, otizmli bireylerin yaşadığı sorunların çözüme kavuşturulmasını talep ettiklerini belirtti.

Diğer bir konuşmacı Erdoğan Erdemirdöven, yerel yönetimlerden beklentilerini dile getirerek, “İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Cemil Tugay başta olmak üzere, ilimizdeki tüm belediye başkanlarından otizmli bireyler ve aileleri için sürdürülebilir çalışmalar yapmalarını bekliyoruz.” ifadelerini kullandı.

Pasajdaki grup, “Beni anlayın istiyorum”, “Herkes biraz farklıdır”, “Erken tanı kaliteli eğitimle çocuk büyür, otizm küçülür” gibi mesajların yer aldığı pankartlarla Cumhuriyet Meydanı'na yürüyerek dikkat çekti. Ayrıca, etkinliğe farklı renklerdeki klasik Vosvos otomobillerin oluşturduğu konvoy da eşlik etti.

Etkinlik, Cumhuriyet Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla son buldu.