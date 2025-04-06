DOLAR
37,84 0%
EURO
41,3 0%
ALTIN
3.707,98 0%
BITCOIN
3.122.563,33 0,51%

İzmir'de 3. Otizm Yürüyüşü: Farkındalık İçin Bir Araya Geldiler

İzmir'de düzenlenen 3. İzmir Otizm Yürüyüşü, otizmli bireyler ve ailelerinin katılımıyla farkındalık oluşturdu.

Yayın Tarihi: 06.04.2025 15:52
Güncelleme Tarihi: 06.04.2025 15:52
İzmir'de 3. Otizm Yürüyüşü: Farkındalık İçin Bir Araya Geldiler

İzmir'de Otizm Farkındalığı İçin Yürüyüş Düzenlendi

İzmir'de otizmli bireyler ve aileleri, 3. İzmir Otizm Yürüyüşü'nde bir araya gelerek farkındalık oluşturdu. Bu yürüyüş, Dünya Otizm Farkındalık Günü etkinlikleri çerçevesinde gerçekleştirildi.

Otizm topluluğunun öncülüğünde, Gündoğdu Meydanı'nda düzenlenen etkinliğe katılan otizmli bireyler ve aileleri, anlamlı bir mesaj vermek için toplandı. Basın açıklamasını yapan Lal Günsu Ergüven, otizmli bireylerin yaşadığı sorunların çözüme kavuşturulmasını talep ettiklerini belirtti.

Diğer bir konuşmacı Erdoğan Erdemirdöven, yerel yönetimlerden beklentilerini dile getirerek, “İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Cemil Tugay başta olmak üzere, ilimizdeki tüm belediye başkanlarından otizmli bireyler ve aileleri için sürdürülebilir çalışmalar yapmalarını bekliyoruz.” ifadelerini kullandı.

Pasajdaki grup, “Beni anlayın istiyorum”, “Herkes biraz farklıdır”, “Erken tanı kaliteli eğitimle çocuk büyür, otizm küçülür” gibi mesajların yer aldığı pankartlarla Cumhuriyet Meydanı'na yürüyerek dikkat çekti. Ayrıca, etkinliğe farklı renklerdeki klasik Vosvos otomobillerin oluşturduğu konvoy da eşlik etti.

Etkinlik, Cumhuriyet Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla son buldu.

İLGİLİ HABERLER

İstanbullu Gençlere Hafta Sonu Ücretsiz Müze Ziyareti Müjdesi

Milyonlarca Memurun Temmuz Maaş Zammı Açıklandı!

Samsun'da 2 Milyar Liralık Dev Yatırım: Şehir Ekonomisi Canlanıyor

Aile Bakanlığı'ndan 500.000 TL Konut Desteği: Kadınlara Özel Program Başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kars Valisi Ziya Polat'tan Anadolu Ajansı'nın 105. Yılına Özel Kutlama
2
İçişleri Bakanı Yerlikaya, Anadolu Ajansı'nın 105. Yılını Kutladı
3
İngiltere - İsrail Krizi: İki Milletvekili Alıkonuldu, Siyasi Gerilim Tırmanıyor
4
Ordu'da Anadolu Ajansı'nın 105. Yıl Dönümü Kutlandı
5
Karabük Belediye Başkanı Çetinkaya, Anadolu Ajansı'nın 105. Yılını Kutladı
6
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Anadolu Ajansı'na 105. Yıl Kutlaması
7
AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan'dan CHP Lideri Özel'e Sert Yanıt

Aile Bakanlığı'ndan 500.000 TL Konut Desteği: Kadınlara Özel Program Başladı

Balıkesir, İzmir ve Mersin'den Eşsiz Taşınmaz Fırsatları: İLBANK'dan Açık Artırma!

İzmir’den Beklenen İkramiye Kararı: Yılda 30.000 TL Destek!

İstanbullu Gençlere Hafta Sonu Ücretsiz Müze Ziyareti Müjdesi

EPDK'dan Gece Yarısı Elektrik Zammı: 5 Nisan'dan İtibaren Faturalar Yükselecek

Kademeli Zam Uygulaması Başladı! Çalışanlar için Yüzde 54 Zam Müzakeresi Tamamlandı

İstanbullulara Ücretsiz Kent Bostanları Projesi!

Çiftçilere 8,35 Milyar Lira Destek Ödemesi Bugün Hesaplarda!

Motorin ve Benzinde 275 TL'lik İndirim Fırsatı: 15 Mayıs'a Kadar Devam Edecek

Samsun'da 2 Milyar Liralık Dev Yatırım: Şehir Ekonomisi Canlanıyor

Milyonlarca Memurun Temmuz Maaş Zammı Açıklandı!

Emekli Maaşlarına Enflasyon Revizesi: Ay Ay Artış Dönemi Başlıyor