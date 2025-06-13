İzmir'de 79 Bin 854 Sentetik Ecza Hapı Ele Geçirildi

İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu

İzmir'de, Uyuşturucu ile Mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonlar sırasında, 79 bin 854 sentetik ecza hapı ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bayraklı ve Karabağlar ilçelerinde belirlenen adreslere baskın düzenledi.

Gözaltına Alınan Şüpheli Tutuklandı

Yapılan aramalarda buluntu değerlendirildi ve şüpheli K.C.Ü. gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bu operasyon, İzmir'de uyuşturucu ticaretiyle mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğünün bir göstergesi olarak dikkat çekiyor.

İzmir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 79 bin 854 sentetik ecza hapı ele geçirildi, gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.