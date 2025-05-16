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İzmir'de Bariyere Çarpan Tırda 2 Yaralı

İzmir'in Aliağa ilçesinde tır bariyere çarptı, sürücü ve yolcu yaralandı.

Yayın Tarihi: 16.05.2025 02:39
Güncelleme Tarihi: 16.05.2025 02:39
İzmir'de Bariyere Çarpan Tırda 2 Yaralı

İzmir'de Tır Kazası: İki Yaralı

İzmir'in Aliağa ilçesinde, bariyere çarpan bir tırda iki kişi yaralandı. Ö.Y. yönetimindeki 35 CFD 231 plakalı tır, İzmir-Çanakkale kara yolunun Aliağa mevkisinde kontrolden çıkarak refüjdeki bariyere çarptı.

Kaza sonrası olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü ve yanındaki yolcu, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştıkları yerden çıkarıldı.

Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Aliağa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle tek şeritten sağlanan trafik, tırın vinç yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü.

İzmir'in Aliağa ilçesinde tırın bariyere çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

İzmir'in Aliağa ilçesinde tırın bariyere çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

İzmir'in Aliağa ilçesinde tırın bariyere çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

İzmir'in Aliağa ilçesinde tırın bariyere çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

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