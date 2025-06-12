İzmir'de Eşini Vuran Adam İntihar Etti

İzmir'de Trajik Olay: Eşini Vuran Adam İntihar Etti

İzmir'in Tire ilçesinde yaşanan korkunç bir olayda, 75 yaşındaki Ömer Mehmet Erdal, tartıştığı 70 yaşındaki eşi Şerife Erdal'ı av tüfeğiyle vurarak öldürdü.

Tartışmanın Ardından Gelen Şiddet

Kurtuluş Mahallesi Mis Sokak'taki apartmanın zemin katında gerçekleşen olay, çiftin evinde başlayan bir tartışma ile alevlendi. Ailevi sorunların neden olduğu bu tartışma, korkunç bir sona yol açtı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Erdal, odada bulunan av tüfeğini alarak eşi Şerife Erdal'a ateş açtı. Olayın ardından adam, aynı silahı kullanarak evin bahçesinde intihar etti.

Olay Yerindeki Tepkiler

Komşuların ihbarı üzerine sağlık ve polis ekipleri hızla olay yerine sevk edildi. Yapılan kontrol sonucunda yaşlı çiftin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Tüm bu olanları duyan çiftin oğlu Ali Erdal ile aile üyeleri, evin önünde gözyaşı dökerek acılarını paylaştılar.

Çiftin cenazeleri, gerekli işlemlerin yapılması için İzmir Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi.

İzmir'in Tire ilçesinde tartıştığı eşini av tüfeğiyle öldüren 75 yaşındaki kişi, aynı silahla intihar etti. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İzmir'in Tire ilçesinde tartıştığı eşini av tüfeğiyle öldüren 75 yaşındaki kişi, aynı silahla intihar etti. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.