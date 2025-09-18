İzmir'de FETÖ Operasyonu: 3 Tutuklama, 7 Adli Kontrol, 1 Ev Hapsi

İzmir'de FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 11 kişiden 3'ü tutuklandı, 7 adli kontrolle serbest, 1'e ev hapsi verildi; 2 şüpheli aranıyor.

Yayın Tarihi: 18.09.2025 09:46
Güncelleme Tarihi: 18.09.2025 09:46
İzmir'de düzenlenen FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 11 şüphelinin adli işlemleri tamamlandı; 3'ü tutuklandı, 7'si adli kontrol ile serbest bırakıldı, birine ise ev hapsi kararı verildi.

Operasyonun Detayları

İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şube müdürlükleri ekiplerince yakalanan 11 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı, 7'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, biri hakkında 'ev hapsi' kararı verildi.

Haklarında gözaltı kararı olan 2 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından, FETÖ'ye yönelik soruşturmalarda isimleri geçen, ByLock kullanıcısı oldukları belirlenen, haklarında örgüt üyesi oldukları yönünde beyan ve dijital materyallerde kayıt olan 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Bu kapsamda, 16 Eylül'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda, aralarında emekli ve ihraç edilmiş polisler ile aktif öğretmen ve sivillerin olduğu 11 şüpheli yakalanmıştı.

