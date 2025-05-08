DOLAR
38,63 0,08%
EURO
43,75 -0,03%
ALTIN
4.153,36 0,77%
BITCOIN
3.845.786,6 -3,03%

İzmir'de Grev: Çöp Yığınları ve Kötü Koku Tepkileri Tetikliyor

İzmir Konak'ta belediye işçilerinin grevi, çöp yığınları ve kötü kokularla halkın tepkisini topluyor.

Yayın Tarihi: 08.05.2025 14:47
Güncelleme Tarihi: 08.05.2025 14:47
İzmir'de Grev: Çöp Yığınları ve Kötü Koku Tepkileri Tetikliyor

İzmir'in merkez Konak ilçesinde, belediye işçilerinin greve gitmesi sonucu, başta sokaklar olmak üzere birçok alanda çöp yığınları birikmeye başladı. Bu durum, çevre sakinleri arasında ciddi tepkilere yol açtı.

Konak Belediyesine bağlı Merbel AŞ ile DİSK'e bağlı Genel İş 5 Nolu Şube arasında gerçekleştirilen 11. Dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde uzlaşmaya varılamaması, işçilerin dün başlattığı grevi tetikledi.

İşçilerin iş bırakma kararının ardından, temizlik hizmetlerinde aksamalar yaşandı. Sokaklarda çöplerin toplanmaması sonucu, biriken çöpler ile birlikte kötü kokular da havayı sararken, çöplerin kaldırım ve yollara taştığı gözlemlendi.

Birçok cadde ve sokakta atıkların yol boyunca biriktiği dikkat çekerken, ilçe halkı grev nedeniyle iki gündür çöplerin biriktiğini belirterek, sorunun acilen çözülmesini talep ediyor.

İzmir'in merkez Konak ilçesinde belediye işçilerinin greve gitmesi sonucu temizlik hizmetleri...

İzmir'in merkez Konak ilçesinde belediye işçilerinin greve gitmesi sonucu temizlik hizmetleri aksarken, bazı noktalarda çöp birikintileri oluştu.

İzmir'in merkez Konak ilçesinde belediye işçilerinin greve gitmesi sonucu temizlik hizmetleri...

İzmir'in merkez Konak ilçesinde belediye işçilerinin greve gitmesi sonucu temizlik hizmetleri aksarken, bazı noktalarda çöp birikintileri oluştu.

İLGİLİ HABERLER

Çiftçilerin Beklediği Buzağı Destekleri İçin Son Başvuru Tarihi Açıklandı!

Konya'da Öğrencilere Aylık 4.500 TL Kazanç Fırsatı

Bilecik'te Dar Gelirliye Dev Destek: Kent Lokantası Fiyatları Belli Oldu

Afyonkarahisar Valiliği'nden Düğün Hazırlığına Büyük Destek: Yüzde 20 İndirim!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sivas'ta Bıçakla Öldürülen İki Kardeş, Son Yolculuğuna Uğurlandı
2
Erzurum'da Kayıp Alzheimer Hastasının Cesedi Gölette Bulundu
3
Trabzon'da Uluslararası Yavuz Sultan Selim Sempozyumu Başladı
4
Van'da Aileler, Çocukları İçin Eylemlerini Sürdürüyor
5
Manisa'da Motosiklet Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı
6
Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama
7
Uşak'ta 13 Otel Kapatıldı: Vali Aktaş Açıklamalarda Bulundu

Afyonkarahisar Valiliği'nden Düğün Hazırlığına Büyük Destek: Yüzde 20 İndirim!

Konya'da Öğrencilere Aylık 4.500 TL Kazanç Fırsatı

2025'te Kiralık Evde Emlakçı Komisyonu Kaldırılıyor

Bilecik'te Dar Gelirliye Dev Destek: Kent Lokantası Fiyatları Belli Oldu

İstanbul'dan Tüm İllere 13 Mayıs Uyarısı: Soğuk Hava Dalgası Geliyor

Diyarbakır'da Ulaşım Ücretlerine Yüzde 25 Zam Kararı

İzmir’den Et İndirim Projesi: Piyasaları Sarsacak Fiyatlar

Eskişehir'den Yaz Boyu Ücretsiz Spor Desteği

Kırşehir'de Yenilikçi Katı Atık Projesi Başladı

İstanbul'da Hava Durumu Alarmı: Gök Gürültüsü ve Sağanak Yağış Geliyor!

Çiftçilerin Beklediği Buzağı Destekleri İçin Son Başvuru Tarihi Açıklandı!

Ziraat Bankası'ndan Anneler Günü'ne Özel 500 TL Hediye