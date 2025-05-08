İzmir'de Grev: Çöp Yığınları ve Kötü Koku Tepkileri Tetikliyor

İzmir'in merkez Konak ilçesinde, belediye işçilerinin greve gitmesi sonucu, başta sokaklar olmak üzere birçok alanda çöp yığınları birikmeye başladı. Bu durum, çevre sakinleri arasında ciddi tepkilere yol açtı.

Konak Belediyesine bağlı Merbel AŞ ile DİSK'e bağlı Genel İş 5 Nolu Şube arasında gerçekleştirilen 11. Dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde uzlaşmaya varılamaması, işçilerin dün başlattığı grevi tetikledi.

İşçilerin iş bırakma kararının ardından, temizlik hizmetlerinde aksamalar yaşandı. Sokaklarda çöplerin toplanmaması sonucu, biriken çöpler ile birlikte kötü kokular da havayı sararken, çöplerin kaldırım ve yollara taştığı gözlemlendi.

Birçok cadde ve sokakta atıkların yol boyunca biriktiği dikkat çekerken, ilçe halkı grev nedeniyle iki gündür çöplerin biriktiğini belirterek, sorunun acilen çözülmesini talep ediyor.

İzmir'in merkez Konak ilçesinde belediye işçilerinin greve gitmesi sonucu temizlik hizmetleri aksarken, bazı noktalarda çöp birikintileri oluştu.

İzmir'in merkez Konak ilçesinde belediye işçilerinin greve gitmesi sonucu temizlik hizmetleri aksarken, bazı noktalarda çöp birikintileri oluştu.