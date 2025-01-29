İzmir'de İnşaattan Düşen İşçinin Ölümü: 2 Şüpheliye Adli Kontrol Getirildi

İzmir'de İnşaattan Düşen İşçi İçin Şüphelilere Adli Kontrol

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, inşaattan düşerek hayatını kaybeden işçi Mehmet Dilemre'nin (53) ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3 şüpheliye dair işlemler tamamlandı. Olayın ardından, şantiye şefi D.K.T, şantiye sorumlusu I.A. ve iş güvenliği uzmanı I.Ö. emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerin Durumu

Adliyeye çıkarılan şüphelilerden I.Ö., savcılık sorgusunun ardından serbest bırakılırken, D.K.T. ve I.A. ise hakimlikçe yurt dışına çıkış yasağı getirilerek adli kontrol şartıyla salıverildi.

Olayın Detayları

Olay, Mansuroğlu Mahallesi'nde 26 Ocak'ta meydana geldi. İnşaatta çalışan Mehmet Dilemre, 5. katta sıva yaptığı esnada dengesini kaybederek düştü. Hastaneye kaldırılan Dilemre, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Bu trajik olayla ilgili başlatılan soruşturma sonucunda, iş güvenliği ihlalleri ve sorumlulukları tespit edilmeye çalışılmaktadır.