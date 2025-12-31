DOLAR
İzmir'de 'İyileştiren Koridorlar' Projesiyle Hastane Duvarları Hayat Buldu

Bornova Halk Eğitimi ve Tepecik Hastanesi iş birliğiyle hayata geçirilen 'İyileştiren Koridorlar' projesi, palyatif bakım koridorlarını sanatla iyileştiriyor.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 09:09
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 09:09
İzmir'de Bornova Halk Eğitimi Merkezi ve Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Palyatif Bakım Bölümü iş birliğiyle hazırlanan, Türkiye'de bir ilk olma özelliği taşıyan 'İyileştiren Koridorlar' projesi düzenlenen törenle hayata geçirildi.

Proje detayları

Bornova Halk Eğitimi Merkezi ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin ortak yürüttüğü çalışma kapsamında, palyatif bakım bölümü koridorları sadece birer geçiş alanı olmaktan çıkarılarak sanat eserleriyle donatıldı. Türkiye'de ilk kez uygulanan bu modelle, koridorlar duyguların ve umudun geçtiği birer yolculuk alanına dönüştürüldü. Renklerin sakinleştirici ve güç verici etkisi ile sanatın güven veren dokusu hastane duvarlarına taşındı. Açılışı yapılan 'İyileştiren Koridorlar', ismini sanatın bireyler üzerindeki görünmez ama hissedilen iyileştirici gücünden aldı. Projenin temel amacı olan 'bir resme bakarken başlayan küçük bir huzurla iyileşme' vizyonu doğrultusunda hazırlanan alanlar, katılımcılardan yoğun beğeni topladı.

Bütüncül yaklaşımla yaşam kalitesi artıyor

Prof. Dr. Yasemin Kılıç Öztürk, Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi 1. Palyatif Bakım Merkezi Sorumlu Hekimi olarak, palyatif bakımın özellikle kanser ve demans gibi yaşamı tehdit eden hastalıklarda hasta ve yakınlarının yaşam kalitesini artırmayı hedefleyen bütüncül bir yaklaşım olduğunu vurguladı. Öztürk, 'Bu hastalar genellikle evde yatağa bağımlı olan ya da zor dönemler geçirmiş gruplar. Bu yüzden onların psikolojik olarak desteklenmesi ve hasta yakınlarının yaşadıkları güçlüklerle baş edebilmesi adına hayatlarına dokunan çalışmalar yapmamız çok değerli oluyor.' ifadelerini kullandı.

Kültürel motiflerle gelen moral

Öztürk, hastane bünyesinde hastalara ve yakınlarına yönelik farklı sosyal destekleyiciler sunmayı amaçladıklarını belirterek, Bornova Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ile yapılan iş birliğine dikkat çekti. Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi Bornova Ek Hizmet binasında başlatılan projeyle ilgili Öztürk, 'Bu proje kapsamında duvarlarımızda özellikle kültürel motifleri de işleyen; hastalarımızın yüreğine ferahlık katan, hasta yakınlarımıza moral ve motivasyon veren enerjik çalışmalarla sanatçılarımızın desteğini hastalarımızın yüreklerine eklemeye çalıştık.' dedi.

Hasta ve yakınlarından destek

Leyla Berberoğlu adlı Alzheimer hastası, hastanede gördüğü tedavi sürecinde kendilerine gösterilen sıcak ilgiden ve hayata geçirilen anlamlı projelerden duyduğu memnuniyeti ifade ederek bu tür çalışmaların moralini yükselttiğini vurguladı.

