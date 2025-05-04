İzmir'de Jandarmaya Ateş Açan Zanlı Öldürüldü

İzmir'in Tire İlçesinde Dramatic Olay!

İzmir'in Tire ilçesinde 2 Mayıs günü yaşanan gerginlik, jandarma ve bir şüpheli arasındaki silahlı çatışmaya dönüştü. Ödemiş İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonla, Ufuk S. (43) adlı zanlı, kırsal alanda etkisiz hale getirildi. Olayın ardından jandarma ekibi, zanlının hastaneye kaldırıldığını açıkladı.

Olayın Detayları

Tire'deki olay, gürültü nedeniyle çıkan bir tartışma sonucu patlak verdi. Ufuk S., komşuları Murat D. (42) ve Şerif Ali D. (63) ile arasında meydana gelen kavgada, av tüfeği kullanarak iki kişiyi yaraladı. Zanlı, olay sonrası kaçarken Gökçen Mahallesi'ndeki bir zeytin bahçesinde Meral B. adlı kadını silahın dipçiğiyle başından darbederek bölgeden uzaklaştı.

Jandarmanın Müdahalesi

Olaydan sonra jandarma ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için yoğun bir çalışma başlattı. Ekipler, Kipak Mahallesi’nde zanlının yerini tespit etti ancak teslim ol çağrısına ateşle karşılık veren Ufuk S., yapılan müdahale sonucu etkisiz hale getirildi ve olay yerinde yaşamını yitirdi.

Ufuk S.’nin açtığı ateş sonucu hafif yaralanan bir jandarma uzman çavuşu, Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı uzman çavuşun sağlık durumu hakkında olumlu haberler gelmeye devam ediyor.

Olayla ilgili soruşturma devam etmekte olup, jandarma yetkilileri, benzer durumlarda halkın dikkatli olmasını ve ihbarlarda bulunmalarını öneriyor.

İzmir'in Tire ilçesinde 2 gün önce 2 kişiyi silahla yaralayıp bir kadını da darbeden zanlı Ufuk S., Ödemiş'te jandarma tarafından etkisiz hale getirildi. S.'nin cesedi incelemelerin ardından bölgeden alınarak morga kaldırıldı.

İzmir'in Tire ilçesinde 2 gün önce 2 kişiyi silahla yaralayıp bir kadını da darbeden zanlı Ufuk S., Ödemiş'te jandarma tarafından etkisiz hale getirildi. S.'nin cesedi incelemelerin ardından bölgeden alınarak morga kaldırıldı.