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İzmir'de Kız Arkadaşını Öldüren Sanığın Davasında Ses Kaydı İfşa Edildi

İzmir'de eski kız arkadaşını öldüren sanığın tehdidiyle ilgili davanın 2. duruşmasında, öldürülmeden önce kaydettiği ses kaydı mahkemeye sunuldu.

Yayın Tarihi: 13.06.2025 20:30
Güncelleme Tarihi: 13.06.2025 20:30
İzmir'de Kız Arkadaşını Öldüren Sanığın Davasında Ses Kaydı İfşa Edildi

İzmir'de Tehdit ve Cinayet Davası Devam Ediyor

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, Fatma Kara'yı öldürmekle suçlanan Olgun Gacar'ın, cinayet öncesinde tehdit ve hakaretlerde bulunduğu iddiasıyla yargılandığı davanın 2. duruşması yapıldı.

Ödemiş 6. Asliye Ceza Mahkemesi'nde gerçekleşen duruşmaya, tutuklu sanık Olgun Gacar, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşmada, Fatma Kara'nın babası Yılmaz Kara, aile üyeleri ve taraf avukatları da hazır bulundu.

Duruşmada Ses Kaydı Sunuldu

Duruşmanın başında kimlik tespiti yapıldı ve sanık Gacar söz aldı. Gacar, "Bu konuşmaların geçtiği gün tartıştık. Telefonla o beni aradı, ben onu aramadım. Evli olduğumu, eşimi aramamasını söyledim. Babasına da söyledim, 'Bu kız başıma bela olacak' dedim." şeklinde ifade verdi.

Fatma Kara'nın ailesinin avukatı Aslı Ağar, 4 Aralık 2024 tarihinde kaydedilen ve taraflar arasında geçen tehditle dolu telefon görüşmesine ait 6 dakikalık ses kaydını mahkemeye sundu. Mahkeme, ses kaydının dinlenmesine karar verdi.

Tehdit İçerikli İfadelerle Dolup Taşan Kayıt

Dinlenen kayıtta, Gacar'ın Kara'ya yönelik, "Bak, senin kardeşinin de kafasını keserim, senin de kafanı keserim." şeklindeki ifadeleri belirlendi. Bu kayıt mahkeme dosyasına alındı.

Duruşmada tanık olarak dinlenen Kara'nın arkadaşı Duygu B, olay günü Fatma Kara ile evde bulunduğunu ve Gacar'ın telefonla tehditte bulunduğunu aktardı.

Sanık Gacar, bu konuşmaların kendisine ait olmadığını belirtirken, Yılmaz Kara ise şikayetçi olarak, "Kızım adeta işkenceyle öldürüldü. Sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum." ifadelerini kullandı.

Durmanın Tarihi ve Olay

Mahkeme, Gacar’ın tanıklarının dinlenilmesi için duruşmayı 18 Haziran 2025 tarihine erteledi. Olay, mart ayında Fatma Kara'nın eski erkek arkadaşı tarafından darbedilmesi sonucu yaşanmış, Kara hastanede hayatını kaybetmişti. Gacar, Kara'nın ölümünden önce kendisi hakkında "tehdit" ve "hakaret" iddialarıyla dava açıldığını belirtmişti. Sanığın Kara'yı öldürmesine ilişkin soruşturma ise devam etmektedir.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde eski kız arkadaşı Fatma Kara'yı öldürdüğü öne sürülen Olgun Gacar'ın...

İzmir'in Ödemiş ilçesinde eski kız arkadaşı Fatma Kara'yı öldürdüğü öne sürülen Olgun Gacar'ın cinayet öncesi Kara'yı tehdit edip hakaretlerde bulunduğu iddiasıyla yargılandığı davanın 2. duruşması görüldü. Fatma Kara'nın ailesi ve yakınları adliye binası önünde Kara'nın fotoğrafının yer aldığı pankartı açtı.

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