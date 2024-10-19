İzmir'de Motosiklet Kazası: İki Kişi Hayatını Kaybetti, Bir Yaralı

İzmir'de Trafik Kazası: İki Motosiklet Çarpıştı

İzmir'in Torbalı ilçesinde iki motosikletin karıştığı feci kaza, güvenlik kameralarına yansıdı. Kaza, 44 yaşındaki Ahmet Ali Altuntaş'ın kullandığı 35 CEE 059 plakalı motosiklet ile 17 yaşındaki Serdal Demirel'in yönetimindeki 45 ACJ 264 plakalı motosikletin çarpışması sonucu meydana geldi.

Kaza Anında Yaşananlar

Kaza, Ertuğrul Mahallesi'ndeki 3078 ile 3103 sokak kesişiminde gerçekleşti. Olayın ardından sağlık ve polis ekiplerine haber verildi.

Hayatlarını Kaybedenler ve Yaralı

Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, sürücü Demirel'in kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralı durumda olan Altuntaş ve kimliği öğrenilemeyen Ş.Ç. (16) ambulansla Torbalı Devlet Hastanesi'ne sevk edildi, ancak Altuntaş yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Güvenlik Kamerası Kayıtları

Kazanın anbean kayıt altına alındığı güvenlik kameraları, olayın seyrini gözler önüne sererken, soruşturma devam ediyor.