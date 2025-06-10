İzmir'de Öğrencilere Müjde: Karşıyaka Belediyesi'nden Yeni Burs Desteği

Yaz tatiline sayılı günler kala dar gelirli haneler yeni destek açıklamalarını dikkatle takip ediyor. Öğrencilere sağlanan burslar, geri ödemesiz olmasının yanı sıra, yeni belediye bursları ile de dikkat çekiyor.

Karşıyaka Belediyesi'nden Yeni Burs Desteği

Karşıyaka Belediyesi'nin 10 yıldır kesintisiz olarak süregelen "Karşıyaka'nın Filizleri" projesi, üniversite hayali kuran ve bu yolda ilerleyen binlerce öğrenciye destek sunuyor. Her yıl Eylül ayında kapılarını açan bu anlamlı proje, 2024-2025 eğitim döneminde de yüzlerce öğrencinin eğitim hayatına ışık tutacak.

Bursiyer Sayısı Her Yıl Artıyor

“Karşıyaka'nın Filizleri” projesi, sadece bu yıl değil, tam on yıldır İzmirli gençlerin umudu olmaya devam ediyor. Bugüne kadar yaklaşık 3 bin üniversite öğrencisi bu karşılıksız burs imkanından faydalandı.

Eğitime Destek İçin Tek Bilek

Bireysel vatandaşlardan apartman yönetimlerine, mahalle esnafından büyük sivil toplum kuruluşlarına kadar pek çok gönüllü, "Karşıyaka'nın Filizleri" çatısı altında bir araya gelerek eğitime destek olmaya devam ediyor. Projeye destek vermek isteyen hayırseverler, Karşıyaka Belediyesi Ana Hizmet Binası'ndaki proje ofisine bizzat başvurabileceği gibi, (0232) 399 40 09 numaralı telefondan da detaylı bilgi alabilirler.

Burs Başvuruları Başlıyor

“Karşıyaka'nın Filizleri” projesi kapsamında 2025-2026 eğitim dönemi burs başvuruları, her yıl olduğu gibi bu yıl da Eylül ayında başlayacak. Başvuru koşulları ve tarihleri hakkında detaylı bilgiler, Karşıyaka Belediyesi'nin resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden duyurulacak.

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, destek projesi ile ilgili yaptığı açıklamada: "Geleceğe yapılan en değerli yatırımın eğitim olduğuna inanıyor, Karşıyaka’nın Filizleri ile gençlerimizin yolculuğuna omuz veriyoruz. Bu yıl da öğrencilerimize burs sağlayarak onların yanında olmanın gururunu yaşıyoruz. 10 yıl önce bir umut tohumu olarak başlatılan bu proje, bugün binlerce hayatı yeşertengüçlü bir çınara dönüştü. Eğitime destek olmak sadece bireysel değil, toplumsal bir sorumluluktur. Dayanışmanın kenti Karşıyaka’da bu sorumluluğu hep birlikte taşımaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.