İzmir'de Orman Yangını Sonrası Tekne Üretim Tesisi Yanarak Kullanılamaz Hale Geldi

İzmir'deki Orman Yangını ve Gelişmeler

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde 15 Ağustos tarihinde başlayan ve geniş bir alanı etkisi altına alan orman yangınında, tekne üretim tesisi tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Koray Koç'un Çağrısı

Yangında iş yeri zarar gören Koray Koç, itfaiyenin geç müdahale ettiğini ve bu durumun büyük kayıplara yol açtığını belirtti. “Bunun altından kendi başıma kalkmam mümkün değil. 30 milyon liranın üzerinde hasarım var.” diyerek acil destek için çağrıda bulundu.

Yangının Detayları

Yangın, Yamanlar Mahallesi'nde 17 Ağustos günü şiddetli rüzgarın etkisiyle Koç’un 1200 metrekarelik iş yerine sıçradı. İlk müdahaleyi çalışanlarıyla birlikte yangın tüpleriyle gerçekleştirdiklerini ifade eden Koç, “Tehlike büyüyünce polis tarafından bölgeden çıkarıldık.” dedi.

Yangının büyümesi nedeniyle itfaiye ekiplerinin müdahalesinin geciktiğini öne süren Koç, “Bölgedeki yangın musluklarında su yoktu ve bu yüzden iş yerim alevlere teslim oldu.” şeklinde konuştu.

Tesisinin sigortasının bulunmadığını dile getiren Koç, zor günler geçirdiğini vurguladı. Ayrıca, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’a ulaşmakta zorluk çektiğini belirterek, “Günlerdir randevu almak için uğraşıyorum fakat kimseye ulaşamıyorum.” dedi.

Yangından Etkilenen Diğer Alanlar

Orman yangını sonucunda Yamanlar Mahallesi'nde, Çiğli ve Bornova ilçelerini de kapsayan alanda 27 konut ve 21 iş yeri hasar gördü.

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde çıkan ve geniş bir alana yayılan orman yangınında tekne üretim tesisi kullanılamaz hale gelen Koray Koç, yangına itfaiyenin geç müdahale ettiğini öne sürerek zararın karşılanması konusunda destek istediğini ifade etti.

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde çıkan ve geniş bir alana yayılan orman yangınında tekne üretim tesisi kullanılamaz hale gelen Koray Koç, yangına itfaiyenin geç müdahale ettiğini öne sürerek zararın karşılanması konusunda destek istediğini ifade etti.

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde çıkan ve geniş bir alana yayılan orman yangınında tekne üretim tesisi kullanılamaz hale gelen Koray Koç, yangına itfaiyenin geç müdahale ettiğini öne sürerek zararın karşılanması konusunda destek istediğini ifade etti.

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde çıkan ve geniş bir alana yayılan orman yangınında tekne üretim tesisi kullanılamaz hale gelen Koray Koç, yangına itfaiyenin geç müdahale ettiğini öne sürerek zararın karşılanması konusunda destek istediğini ifade etti.

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde çıkan ve geniş bir alana yayılan orman yangınında tekne üretim tesisi kullanılamaz hale gelen Koray Koç, yangına itfaiyenin geç müdahale ettiğini öne sürerek zararın karşılanması konusunda destek istediğini ifade etti.

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde çıkan ve geniş bir alana yayılan orman yangınında tekne üretim tesisi kullanılamaz hale gelen Koray Koç, yangına itfaiyenin geç müdahale ettiğini öne sürerek zararın karşılanması konusunda destek istediğini ifade etti.