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İzmir'de Otluk Alanda Yangın: Mahalle Tahliye Edildi

İzmir'in Bayındır ilçesinde çıkan yangın mahalleye sıçrayarak, jandarma ekipleri tarafından tahliye işlemleri başlatıldı.

Yayın Tarihi: 23.07.2025 19:04
Güncelleme Tarihi: 23.07.2025 19:04
İzmir'de Otluk Alanda Yangın: Mahalle Tahliye Edildi

İzmir Bayındır'da Otluk Alanda Yangın Patlak Verdi

İzmir'in Bayındır ilçesi Yeşilova Mahallesi'nde otluk alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle hızla yayılarak çevredeki yerleşim alanlarına sıçradı.

Yangına Hızla Müdahale Ediliyor

Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın sonrası, bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 2 uçak, 2 helikopter ve kara ekipleri sevk edildi. Ekiplerin havadan ve karadan yangına müdahaleleri sürüyor.

Güvenlik Önlemleri Alındı

Yangın nedeniyle mahalle, jandarma ekipleri tarafından güvenlik amacıyla tahliye edildi. Alevlerin sıçradığı bazı evlerde küçük hasarlar meydana geldi.

Gelişmeler yakından takip ediliyor ve yangının kontrol altına alınması için yoğun bir çaba harcanıyor.

İzmir'in Bayındır ilçesinde otluk alanda çıkan ve mahalleye sıçrayan yangına müdahale...

İzmir'in Bayındır ilçesinde otluk alanda çıkan ve mahalleye sıçrayan yangına müdahale ediliyor.

İzmir'in Bayındır ilçesinde otluk alanda çıkan ve mahalleye sıçrayan yangına müdahale...

İzmir'in Bayındır ilçesinde otluk alanda çıkan ve mahalleye sıçrayan yangına müdahale ediliyor.

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