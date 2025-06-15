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İzmir'de Plastik Depoda Yangın: İtfaiye Ekipleri Müdahalede

İzmir Konak'ta plastik ürünlerin depolandığı alanda yangın çıktı, itfaiye ekipleri müdahalede bulunuyor.

Yayın Tarihi: 15.06.2025 17:59
Güncelleme Tarihi: 15.06.2025 19:01
İzmir'de Plastik Depoda Yangın: İtfaiye Ekipleri Müdahalede

İzmir'de Plastik Ürünlerin Bulunduğu Depoda Yangın

İzmir'in Konak ilçesinde, Yenişehir Mahallesi'nde bulunan plastik ürünlerin depolandığı alanda, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın, bölgeden yükselen yoğun dumanla dikkat çekiyor.

Yangına Müdahale Başladı

Olay yerine ihbarın yapılmasının ardından, polis, sağlık ve çok sayıda itfaiye ekibi hızla sevk edildi. Yangınla mücadele eden ekipler, alevlerin kontrol altına alınması için var gücüyle çalışıyor.

Yangının doyumsuz boyutlara ulaşmaması adına, deponun bitişiğinde bulunan özel bir hastanede tedavi gören hastalar ekipler tarafından tahliye ediliyor. Sağlık durumlarıyla ilgili herhangi bir olumsuz gelişme yaşanmaması için gerekli önlemler alınmakta.

Ayrıca, yangın nedeniyle yükselen siyah dumanlar, kentin farklı noktalarından da rahatlıkla görülmekte. Ekipler, olayın daha da büyümemesi için gerekli tedbirleri alarak yangının hastaneye sıçramaması için çaba sarf ediyor.

İzmir'in Konak ilçesinde plastik ürünlerin bulunduğu depoda çıkan yangına müdahale ediliyor....

İzmir'in Konak ilçesinde plastik ürünlerin bulunduğu depoda çıkan yangına müdahale ediliyor. Deponun bitişiğinde bulunan özel bir hastanede tedavi gören hastalar ekiplerce tahliye ediliyor.

İzmir'in Konak ilçesinde plastik ürünlerin bulunduğu depoda çıkan yangına müdahale ediliyor....

İzmir'in Konak ilçesinde plastik ürünlerin bulunduğu depoda çıkan yangına müdahale ediliyor. Deponun bitişiğinde bulunan özel bir hastanede tedavi gören hastalar ekiplerce tahliye ediliyor.

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